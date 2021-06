En octubre todos los mexicanos estarán vacunados con una dosis, asegura AMLO

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre los avances en la campaña de vacunación en el país y aseguró que no se ha detenido; además, proyectó que para octubre próximo todos los mexicanos estén vacunados con al menos una dosis.

"No hemos parado, la vacunación es fundamental: ¿por qué es importante la vacunación?, porque puede haber un rebrote, una nueva ola de contagios. No estamos confiándonos y ayer hablamos de eso, de que no podemos desmontar toda la estructura hospitalaria de atención a enfermos de Covid-19. Tenemos que estar pendientes observando su comportamiento.

López Obrador destacó que "(hay) que presentar un programa de tratamientos, ahora ya tenemos más conocimiento de cuáles son los medicamentos que ayudan, y tres; seguir con la vacunación. Porque el rebrote, el aumento de contagios está relacionándose con el clima y no queremos que nos llegue en el periodo de lluvias, el invierno y se vaya a activar de nuevo la pandemia. Estamos trabajando en eso y tenemos como meta y terminar de vacunar en octubre, aún con una dosis."

Impulsamos el crecimiento con justicia y bienestar social. Posted by Andru00e9s Manuel Lu00f3pez Obrador on Friday, June 18, 2021

MP