¿Ciclistas pueden saltarse el semáforo rojo en la CDMX? Esto dice el Reglamento de Tránsito

A lo largo de la Ciudad de México, hay varias bicicletas de color blanco colgadas en postes de calles y avenidas. No deben confundirse con obras de arte moderno o una forma de desechar un vehículo que ya no se usaba, ya que desde inicios de la década del 2000 este tipo de objetos se convirtieron en el homenaje que hacen año con año miles de familias en el mundo para conmemorar la vida de los ciclistas que murieron en percances de tránsito.

Al menos 11 de estos artículos fueron colocados en 2019 en alguna vialidad de la capital, mientras que durante la pandemia el número se incrementó a 20.

De acuerdo con el Inegi, al menos cinco millones 900 mil hogares de la CDMX contaban con una bicicleta en el 2017. De esas, el año pasado 685 se vieron involucradas en algún percance vial con uno de los casi 40 millones de automóviles que hay en la zona.

Uno de los mayores prejuicios que se tiene sobre las personas que usan estos vehículos es que incumplen con las normas de tránsito y al hacerlo se exponen a riesgos que pudieron evitarse.

Uno de los principales puntos que se suelen desconocer es si los ciclistas tienen la obligatoriedad de seguir al pie de la letra lo que indican los semáforos de la capital. Para poder develar luz sobre esto, hay un apartado especial en la legislación local.

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México?

Al Artículo 16 del Reglamento de Tránsito indica que las personas que transitan en una bicicleta que se encuentren frente a una semáforo rojo pueden saltarse esta indicación.

Sin embargo, esto no significa que la norma no se deba aplicar para los ciclistas, ya que requieren llevar a cabo una serie de precauciones antes de avanzar sobre cualquier calle, aunque no sea transitada por varios autos con regularidad. La lista de pasos es la siguiente:

Disminuir la velocidad antes de avanzar.

Los ciclistas deben voltear a los dos lados antes de cruzar.

No avanzar si hay peatones pasando la calle.

Retroceder en caso de ver un vehículo acercándose por la vialidad que se desea pasar.

Respetar el semáforo si no hay visibilidad para determinar que no hay riesgos.

Además de esto, es importante conocer que, de acuerdo con el Artículo 17 de la norma, las personas que circulan en bicicletas y transitan por avenidas o calles que no cuentan con señalética o carril exclusivo para ciclistas pueden disponer de un carril.

Sin embargo, hay vialidades de tránsito rápido donde no se puede circular en estos vehículos como carriles interiores de avenidas como Periférico, banquetas, áreas reservadas para peatones (esta norma se limita a las personas mayores de 13 años de edad).

GDM