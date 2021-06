Peritaje del METRO de la CDMX no es definitorio, abogado de Enrique Horcacitas

Alejandro Romano, abogado de Enrique Horcacitas, exdirector del Proyecto Metro, aseguró que fue contratado desde 2014, año en el que fue sometido a una persecución por el caso de la Línea 12 del Metro.

En entrevista con Salvador García Soto, destacó que el dictamen, al cual calificó de una opinión técnica, es preliminar y que el capítulo seis de este estudio no tiene el carácter definitivo.

“Los hallazgos son definitivos, no son preliminares”, agregó

Aseguró que las anomalías que fueron identificadas en las estructuras del Metro no se pueden tomar como evidencia de una mala edificación de la obra, debido a que desde hacen más de ocho años y medio, al ponerse en servicio esta línea, tuvo que comenzar a aplicarse el Manual de Mantenimiento Civil de la Línea 12 del Metro.

De acuerdo con el legista, estas revisiones debieron hacerse en toda la obra, principalmente en el tramo elevado y en las estructuras de acero y las uniones.

Explicó que las observaciones debían hacerse cuatro veces al año durante los primeros 365 días, a partir de entonces, una semestral y después del tercer año, una anual, a menos de que ocurriera un sismo importante.

Destacó que cualquier movimiento telúrico de más de 6.7 grados Richter desencadenaba la necesidad de hacer un análisis inmediato a la estructura de la Línea 12.

“En ese caso, preveía la práctica de estudios radiográficos, de ultrasonido, el uso de líquidos penetrantes con el propósito de localizar cualquier fisura, cualquier anomalía que pudiera existir en una parte de la estructura que no fuera visible, que no se pudiera advertir durante una inspección ocular”, dijo.

Aseguró que el peritaje no determina ninguna relación entre las supuestas fallas de origen con el proyecto ejecutivo de la obra, sino de un problema de ejecución.

“No se pueden advertir ni haciendo inspecciones para lograrlo, ni por el hecho de que el propósito de las inspecciones era localizar fallas que no estuvieran a la vista; es decir, eran tan graves que no dejaron huellas visibles”, dijo.