AMLO respalda a Sheinbaum, ante informe del accidente en Línea Dorada el Metro

A unos momentos de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informe los resultados del peritaje que propició el derrumbe de un tramo de la Línea 12 del Metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo.

“Vamos a esperar lo que diga hoy la Jefa de Gobierno, quien cuenta con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo”, dijo el mandatario en la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional.

Explicó que se trata de dos vertientes: castigo a los responsables y poner en marcha de nuevo esta línea del Metro. "Yo ya informe a la Jefa de Gobierno que vamos a ayudar para que lo más pronto posible se restablezca la línea de Metro, porque es un servicio muy importante para la gente, independientemente de la cuestión judicial que deberé atenderse", dijo el mandatario federal.

“Nosotros vamos a ayudar, porque lo que queremos es que los pobladores de Chalco, Iztapalapa y de Tláhuac puedan tener ese servicio lo más pronto posible”, reiteró, para luego manifestar su inconformidad porque sus adversarios se han lanzaron con todo en este caso, usando como ejemplo el reportaje de The New York Times.

También aseguró que, en vísperas de la campaña del 6 de junio, para afectar al movimiento que apoya a la 4T, hubo guerra sucia, llamadas telefónicas y en todo esto participó la mayoría de los medios de comunicación.

“Vamos a apoyar, en el caso del New York Times, que manejaron la responsabilidad de Marcelo Ebrard queriendo enfrentarlo con Claudia Sheinbaum. Muy sensacionalista, poco profesional, poco ético y no porque sea el New York Times ya son infalibles. No, hay una crisis mundial de los medios de información por falta de ética, credibilidad e imparcialidad, porque están muy cercanos al poder y muy distantes de los ciudadanos y del pueblo”, dijo.

Francisco Nieto y Paris Salazar

gka