‘Bartlett todavía se cree secretario de Gobernación’: Riquelme tras discusión en Twitter

SALTILLO, COAH.- “Bartlett todavía se cree secretario de Gobernación”, señaló el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, tras la discusión que sostuvo vía redes sociales con el director de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por el colapso de una mina en Coahuila, que dejó un saldo de siete trabajadores muertos.

En conferencia de prensa, Riquelme reiteró su postura respecto a que Bartlett tiene responsabilidad de carácter moral por el accidente, ya que disminuir el precio del carbón y asignar desproporcionadamente las compras, ha provocado coyotaje y que los pequeños productores no tengan recursos suficientes para la seguridad de sus trabajadores.

Los aspavientos del gobernador @mrikelme son actos desesperados para defender sus intereses y los de las grandes empresas mineras que representa; todo Coahuila lo sabe. No merece mayor respuesta. — Manuel Bartlett (@ManuelBartlett) June 15, 2021

“El señor saca un Twitter, creo que todavía se cree secretario de Gobernación, se le olvida que representa al estado de Coahuila, todos merecen respeto y cuando se rebasa esa línea todo puede suceder. Por ello, ayer contesté que no tengo ningún interés en el carbón, el único que me preocupa es el que ocupo los sábados en las carnes asadas”, dijo Riquelme Solís.

Dijo que ya le había manifestado personalmente al director de CFE su opinión respecto a que consideraba errónea la manera en que se asignaron las compras de carbón a los productores de Coahuila.

“El objetivo del Presidente de apoyar a los pequeños productores no se cumplió, porque Bartlett no quiso organizarse con el gobierno del estado, lo hizo solo, pero tanto que ahorita lo único que buscamos es ayudar, él hizo absolutamente todo, no se siente responsable y probablemente jurídicamente la línea no llegue a él, pero reducir el precio del carbón sin previo estudio, sin análisis de costos, sin hacer una asignación correcta, va a seguir provocando lamentablemente este tipo de incidentes”, aseguró el mandatario coahuilense.

Señor @ManuelBartlett como secretario de Gobernación “se le cayó el sistema”, como director de @CFEmx inventa incendios para justificar sus apagones, ¿con qué mentira nos saldrá mañana? #LasMentirasDeBartlett (10/10) — Miguel Riquelme (@mrikelme) June 14, 2021

Señaló que existe corresponsabilidad en el tema, pues otros actores también tienen que pugnar por diversificar la economía en la Región Carbonífera de Coahuila, sin embargo aseguró que un funcionario federal debe tener sensibilidad.

“La secretaria de Gobernación se ha portado como lo que es, una dama, siempre en los mejores términos. Bartlett no sé qué se siente en CFE, es realmente, no se coincide la actitud de un funcionario de primer nivel del gobierno federal, sigo dispuesto a trabajar en equipo con el gobierno del presidente, señalando siempre cuando hay afectaciones serias para nuestra entidad, no me voy a quedar callado

“Bartlett, desde que llegó, dejó morir a la región un año y cuando compró, compró muy poquito, ya sabemos las consecuencias, que el despacho le da oportunidad de comprar más carbón, lo asignó directamente a quien él quiso”, concluyó.

Por: Alejandro Montenegro

SSB