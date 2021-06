Margarita dejó a su pareja porque era agresivo, la convenció de volver y una semana después fue asesinada en su casa

Después de 20 años de relación, Margarita decidió dejar a su pareja, Salvador A.E., casi 30 años mayor que ella, por la violencia que ejercía. No era física, pero cuando se airaba porque no aceleraba el auto o no le daba pronto un vaso de agua, se ponía colérico: le recriminaba con ira, a gritos. Se fue a vivir con sus hijos. El hombre le pidió que regresara, que no dejara perder tantos años. Lo hizo. Una semana después fue asesinada de dos tiros.

El presunto feminicida es su expareja, cuyo hijo tenía un cartucho en la chamarra, pero fue liberado porque la fiscalía no logró probar que fuera cómplice de intentar ocular evidencia. Ambos fueron detenidos en el domicilio donde ocurrió el crimen, en la colonia Progreso, en Pachuca, el 8 de junio.

"Mi mama no sufría agresiones físicas, golpes como tal, pero sí eran agresiones verbales. Él era una persona muy explosiva. Exigía las cosas y si no se hacían a su manera aventaba todo y exigía que mi mamá volviera a hacerlas. "Por cualquier cosa, ya fuera un vaso de agua, o cuando manejaba, porque iba lento o porque no frenaba a la hora que él decía, se molestaba. Era una persona muy prepotente y agresiva, pero últimamente empezó a serlo más, que a mi mamá incluso a veces la corría en la noche, la sacaba sin sus cosas y le decía que se largara y que se fuera, que no la quería ver", contó Berenice, hija de Margarita.

Abril Pérez Sagaón: 7 personas vinculadas a su feminicidio fueron detenidas

Hace un mes, ella le dijo a sus hijos que ya no quería vivir con Salvador y se fue con ellos, a otra colonia, en la misma ciudad. Su expareja la buscaba siempre. Ellos se la negaban, no le abrían la puerta, hasta que la encontró un día a la entrada de la casa y la convenció de regresar.

Margarita les comunicaba a sus hijos que Salvador no había cambiado, entonces pensaba volver con ellos, pero no hubo tiempo, porque cuando volvieron a saber de su madre fue por una llamada de alerta, y la vieron ya sin signos vitales cuando los peritos recogían su cuerpo.

Noticias Relacionadas Nieto de Mantequilla Nápoles es ingresado en el Reclusorio Norte por feminicidio

Su familia pide que no existan vicios en el proceso, pues los familiares de Salvador han sido parte de los gobiernos estatales; además, exigieron que se imponga el castigo que establece la ley, ya que mencionan que un recurso de la defensa del probable feminicida es argumentar que el hombre de 85 años ya no se encuentra bien de sus facultades mentales.

“Nosotros pedimos que se haga justicia, que no por el hecho de que la persona se ostente como ya adulto mayor, y ahorita se haga que no sabe, que no entiende y no razona, vaya a quedar impune el hecho de que a mi mamá la privaron de su vida”, dijo Berenice.

A su mamá, de 56 años, la recuerda como “una persona muy sociable, muy afectuosa, siempre alegre. Daba todo por los demás, más por él (Salvador); dio todo por el: su vida, su tiempo, tantos años… Era una persona muy fiel, sobre todo leal; era una gran mujer, luchadora, que siempre vio por nosotros y por él”.

Por: Áxel Chávez

