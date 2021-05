Empresarios del agave y tequila crean marca que designa a la bebida como amable con el medio ambiente

A fin de preservar el ecosistema alrededor de la cadena agave-tequila, se presentó la Marca de Certificación Agave Responsable Ambiental “ARA” que se refiere al manejo sustentable de la cadena, manejo de vinazas y bagazo, así como el cuidado del suelo de cultivo de la planta agave.

Patricia Martínez Barba, Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio explicó que esta idea de marca fue presentada en la Conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dada en Madrid, a finales del 2019.

Además, se iniciaron mesas de trabajo para involucrar métodos tecnológicos para el manejo de vinazas y bagazo.

Ramón González, director del Consejo Regulador del Tequila (CRT) expuso que la entidad ha perdido más de 729 mil hectáreas que se han convertido a pastizales y terrenos de agricultura, ya que la actividad ganadera, cultivo de agave y aguacate, son consideradas las causas directas de deforestación en Jalisco.

"Que al 2027 la cadena productiva de agave tequila estará libre de deforestación, lo que significa es que a partir de este año, no se recibe ninguna plantación, no se registre ninguna plantación que venga de una área deforestada después de 2016, de tal manera que cuando salga la última producción que hayan plantado el año pasado en alguna superficie, ya no habrá ninguna planta que venga de zonas que hayan sido deforestadas después de 2016".