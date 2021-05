Refinería Deer Park se va a manejar mal como las otras del país, asegura experta

Miriam Grunstein, experta en temas energéticos, habló sobre la compra de la refinería Deer Park, en Houston, y de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

En entrevista para Heraldo Radio en “Periodismo de emergencia” con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar, Grunstein indicó que sí hay mucha deuda respecto a la refinería Deer Park, pero que no es un mal negocio.

Agregó que la deuda es de aproximadamente 900 millones de dólares, la cual se hizo para cubrir una época en que el precio del petróleo y el de la gasolina estaba tan bajo estaban muy bajos, por lo que que se tenía que endeudar para operar, y eso no es nada inusual en las petroleras del mundo.

La experta señaló que el problema es que Petróleos Mexicanos (Pemex) haya asumido la propiedad de control total en este momento en donde no está generando los mejores resultados, y no tanto por una mala operación de Shell, sino por el entorno petrolero mundial y porque cada vez se transita a combustibles más limpios.

“Hay una gran promesa del hidrógeno, que en México está muy lejos de concretarse, y de automóviles eléctricos e híbridos, y también cuestiones de regulación de eficiencia. Entonces los subproductos del petróleo sí han bajado en oferta”, mencionó.

Además, dijo que la palabra autosuficiencia es un término que cada vez se desgasta más, porque en lugar de pensar en autosuficiencia se debería de pensar en mercado, es decir, en ser compradores y vendedores eficientes de productos energéticos.

“La autosuficiencia en el caso de México es deseable por una cuestión de seguridad energética para menguar nuestra dependencia en ofertantes extranjeros”, destacó.

También aseveró que la compra de la refinería Deer Park no va a beneficiar al país como dice el presidente Andrés Manuek Lóez Obrador, ya que la industria petrolera está en un momento delicado porque los precios del petróleo han bajo porque ha bajado la demanda, siendo así que los los beneficios no se verán ni a corto ni mediano ni largo plazo, debido a que los derivados del petróleo son un subproducto que va afuera del mercado paulatinamente.

“Las organizaciones que se dedicaban a vigilar cercanamente el petróleo como un recurso estratégico, ya hablan de transición no de petrolización… En términos ambientales y económicos, yo creo que nos rezaga, se nos pone un escalón más bajo que el resto del mundo”, aseveró.

También dijo que la refinería se va a manejar mal como se han manejado mal las otras que hay en México, haciendo la pregunta “¿por qué tendría que ser diferente?” y contestó que “al menos de que te consiguieras un Ceo gringo, al que le vas a pagar un dineral por la operación”.

Sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas indicó que es un proyecto ridículo que realmente no se sabe nada, que no lo puede condenar categóricamente, porque no sabe nada de él, ya que no ha visto un solo número que apoye la conveniencia o inconveniencia de éste, lo que sí sabe es que esos terrenos se inundan.

atm