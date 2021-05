Pandemia de Covid-19 lesiona la salud mental; los casos rebasan la capacidad de atención médica

Tras la muerte de sus padres a causa de COVID-19, Aurora Ramírez, originaria de Monterrey, Nuevo León, se sumó a la lista de los cuatro mil 507 casos de mexicanos con algún tipo de enfermedad psicológica que se ha dado a raíz de la pandemia, un aumento de 30 por ciento respecto a 2019, según datos del Consejo Nacional de Salud Mental.

“No me di cuenta que tenía depresión porque lo ves como parte de tu duelo, pero pasan los meses y el sentimiento no se va, duermes mal, comes mal y nadie se percata de ello porque están en el aislamiento”, detalló la joven de 28 años, quien a pesar de buscar ayuda a través de los números gratuitos que ofrecieron distintas dependencias gubernamentales, no recibió la atención necesaria, lo que la hizo recurrir a consultas particulares.

Ante ello, José Mendoza, coordinador del departamento de Psiquiatría del Consejo Nacional de Salud Mental, detalló que el rezago se debió a la falta de especialistas y el incremento de casos de padecimientos como la ansiedad, depresión y esquizofrenia, pues si bien detalló que el número de psicólogos ha ido en aumento, los especialistas en psiquiatría suman apenas cuatro mil 500, mil de ellos en organismos públicos, principalmente de la CDMX y el Edomex.

Mientras que datos nacionales destacan que Chihuahua, Nayarit y la CDMX encabezan las listas de dichos padecimientos, de acuerdo con el Inegi.

En tanto, Belinda Cáceres, presidenta del Colegio Médico de México, insistió en que si bien los cambios en la rutina y el aislamiento llevaron a muchos a padecer este tipo de afecciones sin poder acudir con un especialista, ya sea por la saturación clínica, el cierre de espacios o desconocimiento del tema, los más afectados fueron los trabajadores de la salud, quienes han estado todo el tiempo expuestos a situaciones de emergencia.

“Hay muy poca atención al respecto, ya estamos en la etapa de vacunación, pero también hay que tener en cuenta el desgaste emocional que sufrió la población a la que le tocó vivir la pandemia en situaciones de riesgo de violencia, o de no poder hablar con nadie”, insistió.

Por ello, recalcó que es urgente atender las repercusiones mentales a la par de las físicas, ya que sólo 2.1 por ciento de los recursos destinados a la salud se utilizan para cubrir el campo de estas enfermedades.

POR FRIDA VALENCIA

