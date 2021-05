Mente Mujer: Desigualdad de género; mexicanas con pobre acceso a la salud

Por más de 50 años las mujeres se han mantenido como el género más longevo, ya que, a escala mundial, el promedio de esperanza de vida femenina es de 74 años y dos meses, contra los 69 años y ocho meses de los varones, lo que no quiere decir que cuenten con una mejor calidad de vida, pues de acuerdo con datos la Organización Mundial de la Salud, ellas son las que más se enferman.

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra el 28 de mayo, los especialistas destacan que los padecimientos cardiovasculares, el cáncer de cuello uterino y el de mama avanzan en la lista de las principales causas de muerte entre las mujeres del mundo, misma que al hablar únicamente de México, mantiene sus estadísticas casi intactas.

Hasta 2019, antes de la pandemia, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) ubicó a las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos (cervicouterino y de mama) como las principales causas de muerte entre las mexicanas, algo de lo que Belinda Cázares, presidenta del Colegio Médico de México (Fenacome), culpó a los malos hábitos alimenticios que ha adquirido la población, una que calificó como muy consumista.

“Comer comida chatarra, el sedentarismo, eso nos hace mucho daño. La pandemia es un gran ejemplo de cómo nos pueden afectar estos hábitos a la larga, somos más propensos a adquirir enfermedades crónicas que compliquen en correcto funcionamiento del organismo y también a heredarlas a nuestros hijos o nietos”, señaló la especialista, quien alertó que lo mejor que se le puede dejar a las futuras generaciones es una buena salud.

Detalló que es bien sabido que las mujeres acuden con más frecuencia al médico que los hombres y generalmente presentan una gran lista de síntomas, lo que también las hace propensas a tomar un mayor número de medicamentos.

SIN MÉDICOS SUFICIENTES

No obstante, David Moctezuma, especialista del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, señaló que más allá de la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, es necesario reconocer que ésta no garantiza la igualdad ante la vida y sobre todo la salud, pues aún no son solventados los requerimientos del género en las instituciones del sector.

El problema es tan grave que sólo existen 33.03 ginecólogos u obstetricias por cada 100 mil mexicanas y al hablar de los especialistas que atienden las enfermedades que más padecen las mujeres, el número no rebasa los 10.

Es así que sólo hay dos cardiólogos por cada 100 mil habitantes y sólo 895 nefrólogos para atender los problemas cardiovasculares en el país.

Al respecto Patricia Zedillo, educadora perinatal y fundadora del Centro de Maternidad Luperca, insistió en que no existen tantos institutos u organismos dedicados al género y remarcó que muchos de ellos respaldan prácticas poco saludables, por lo que alertó de la necesidad de tener más especialistas en diversos temas, tal como en la salud reproductiva, algo que se le delega casi por completo a ellas.

Advirtió que el encarecimiento de los servicios especializados lleva a un incremento en las complicaciones en el parto, tanto así que las defunciones maternas ocupan el segundo lugar dentro de las causas de mortalidad que afectan a las mujeres en edad fecunda.

Por ello, Belinda Cázares reiteró la necesidad de tener hábitos saludables y aumentar el número de especialistas del sector Salud en el país, para tener una atención especializada para cada caso.

Con ello se podría atender de manera focalizada y efectiva a la población, así como evitar el incremento de enfermedades completamente prevenibles; sin embargo, reforzó que la voluntad de llevar una rutina saludable es lo que más alarga una vida.

TRABAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

Normas sociales que reducen las posibilidades de recibir educación.

Violencia física, sexual y emocional, que no son atendidas de salud pública.

La pobreza es un obstáculo a la obtención de resultados sanitarios.

En situación de pobreza, ellas son víctimas de malas prácticas alimentarias.

EL COMIENZO

1987, año en que la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), propuso el día a favor de la salud de ellas. En aquel momento, las mujeres reclamaban el abandono de los programas de control de natalidad realizado sin su participación. Pedían incrementar un acceso universal a la salud y reevaluar la progresiva medicalización de los cuerpos de las mujeres. 1988, fecha en que se conmemoró el primer 28 de mayo con una Campaña para la Prevención de la Morbilidad Materna. El propósito de conmemorar esta fecha es reafirmar el derecho a la salud, al que ellas deben acceder sin restricciones. 1996, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR) inició un nuevo proceso de evaluación. 1996 se crea el Instituto Europeo de Salud de la Mujer (EIWH), una ONG que promueve la equidad de género en la salud pública.

Por Frida Valencia

