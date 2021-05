Mente Mujer: DE GRAN FORTALEZA

TAREA PENDIENTE EN TODO EL MUNDO

Las mujeres aportan a la política puntos de vista, aptitudes y perspectivas diferentes que ayudan en el programa político.

Pakistán, bajo dirección de la primera presidenta de la Asamblea, impulsó políticas a favor de la causa de las mujeres.

Hombres Parlamentarios de Suecia es una agrupación multipartidista que anima a evitar prejuicios y luchar por la igualdad.

En México, los primeros logros fueron en 1916, cuando tres estados reconocen la igualdad jurídica de la mujer.

UNA LUCHA QUE AÚN NO TERMINA

La ONU considera que no se ha dejado participar a las mujeres en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas.

En 1975 las mujeres ocupaban el 10.9 por ciento de los parlamentos de todo el mundo; 10 años más tarde subió un punto.

En 1985 en Nairobi, durante una conferencia mundial, los gobiernos se comprometieron a promover la igualdad de género.

Las iniciativas logradas ese año siguieron consolidándose 10 años después en el Plan de Acción de Beijing.

La candidata a la alcaldía Álvaro Obregón considera que la independencia económica es clave para acabar con la violencia.

Lía Limón García: Trabaja por las mujeres

La participación femenina en la toma de decisiones de gobierno está dando visibilidad política importante a los derechos de las mujeres en todo el mundo; asegura la ONU. En México, las que están al frente advierten que las sociedades son mejores en la medida en que conquistan más libertades, derechos e igualdad.

Lía Limón, exfuncionaria pública y candidata de la Alianza Va por México a la alcaldía Álvaro Obregón, aseguró que siempre ha trabajado en una agenda de género y en el empoderamiento económico de la mujer por medio de políticas públicas, lo que vuelve “más probable que se pueda salir de un círculo de violencia”.

Limón fue directora de Políticas Sociales, en la antes Secretaría de Desarrollo Social, subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, y ahora compite para ser alcaldesa de Álvaro Obregón, en la CDMX.

La aspirante reconoció para Mente Mujer que la oportunidad llegó por “el esfuerzo de otras mujeres que me abrieron puertas, que dieron batallas para que las mujeres tuviéramos más espacios”.



SU PROPUESTA

Detalló que, de ser electa el 6 de junio, impulsará políticas públicas como la reactivación de las estancias infantiles en la alcaldía; la “Tarjeta Aliada”, que entregará 6 mil pesos anuales a madres solteras; iluminará las calles en los primero 100 días de gobierno; exigirá la capacitación de personal del Ministerio Público y peritos con perspectiva de género; y operará un Centro de Justicia para atender a mujeres víctimas de violencia, a quienes otorgará asesoría legal y psicológica gratuita.

Dijo que ahora le toca “abrir puertas a las que vienen”, y que no es posible que “se nos siga tratando como minorías cuando somos el 50 por ciento de la población”.

Lía Limón consideró que aún "falta muchísimo" para alcanzar la igualdad de género.

"Aún falta para alcanzar la igualdad de género. No sólo es ocupar lugares, sino cambiar la cultura, combatir el acoso y también el hostigamiento”. LÍA LIMÓN CANDIDATA A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.

La morenista busca un segundo periodo al frente de la alcaldía Magdalena Contreras: “quiero que las mujeres se sientan seguras”

Patricia Ortiz Couturier: La clave es la sororidad

La aspirante morenista Patricia Ortiz Couturier, quien hasta hace tres años fue la más joven en la contienda por la alcaldía Magdalena Contreras, afirmó que la única manera de poner fin a la violencia es “evidenciarla, ponerle nombre y ocuparnos de ella”.

“La gran consecuencia de la violencia de género es ver a cientos de familias fragmentadas, niños que crecen con carencias emocionales, mujeres que se han quedado desamparadas en el aspecto económico y personal”, dijo.

“La manera de apoyar a las mujeres víctimas de violencia es a través de programas sociales que las hagan fuertes, porque el empoderamiento significa 'que todas sepan sus derechos, los defiendan y los difundan en sus comunidades sin importar en qué parte vivan'".

“En Contreras hemos empoderado a más de 4 mil 500 mujeres con cursos de sororidad, amor propio, visualización de violencias, y emprendimiento. Las mujeres hoy tienen el derecho a la salud con la primera Clínica Integral para la Mujer Hermila Galindo. Estas son algunas cosas que hemos logrado, pero aún falta mucho por hacer”, expuso.

Ortiz Couturier fue, de 2012 a 2015, titular de la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena y, en 2016, diputada constituyente para crear la Constitución de la capital, en donde promovió temas sobre juventud y participó en el diseño orgánico y administrativo de las alcaldías.

“Hace seis años, durante mi primera campaña, me decían frases como no vamos a dejar que una mujer como tú nos gobierne, joven y sin experiencia, pero en realidad lo que les daba miedo era perder ese poder rancio y machista, ese poder que ya no regresará”, refirió.

Dijo que para lograr equidad de género, “la clave es sororidad, que retumbe en todos lados esa palabra, que todas sean aliadas para que haya más libertad, cero violencia y vidas libres para todas”.

"En mi primera campaña me decían: 'no vamos a dejar que una mujer joven como tú nos gobierne'; en realidad les daba miedo perder su poder machista”. PATRICIA ORTIZ COUTURIER ASPIRANTE MORENISTA.

Por Cinthya Stettin

