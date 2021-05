Con la refinería Deer Park no se dejará de comprar gasolina a otras empresas: David Shields

El analista de la industria energética y director general de la revista “Energía a debate”, el doctor David Shields, habló sobre el anunció del presidente Andrés Manuel López Obrador de que Petróleos Mexicanos (Pemex) compró la refinería Deer Park en Houston, Texas.

En entrevista para Heraldo Radio en el programa “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Shields dijo que la compra de la refinería sí tiene sentido dentro del concepto de refinación del petróleo porque en ésta se puede procesar el crudo extrapesado que produce Pemex en el sureste de México.

“El crudo extrapesado hace daño a las refinerías nacionales y las refinerías nacionales se diseñaron para procesar crudo ligero, y pues en México ya no hay crudo ligero. Entonces tendríamos que importar crudo ligero para que las refinerías nacionales funcionaran bien, así que si la idea es exportar crudo pesado y regresar a México las gasolinas, pues sí tiene un sentido económico”, aseguró.

Al preguntarle si con esta compra el país no va a depender absolutamente de nadie, Shields mencionó que definitivamente no, ya que ser autosuficiente es tener un mejor desempeño de las refinerías nacionales y eso no se tiene en el país.

También dijo que la compra de la refinería Deer Park todavía hay muchas incógnitas, ya que se desconoce la estrategia que tiene Pemex y el presidente con ésta. Si solo procesará crudo mexicano y/o crudos de otros países como lo hace actualmente. Tampoco se sabe si las gasolinas solo se venderán en México o en Estados Unidos.

Shields señaló que no se dejaría de comprar totalmente gasolina a otras empresas.

“El Deer Park puede proporcionar alrededor de la tercera parte de las gasolinas que necesitamos; las refinerías nacionales otra tercera parte… Entonces para cubrir todo el consumo de gasolina en el país nos haría falta importar desde otras refinerías en el exterior”, indicó.

Además, agregó que el gobierno le está dando una importancia exagerada al tema de la refinación del petróleo, pues se está construyendo Dos Bocas, se supone que se están rehabilitando las otras refinerías y ahora la refinería de Deer Park.

“Yo creo que es una obsesión del presidente de la república con la refinación del petróleo como algún tipo de actividad que nos garantiza la soberanía nacional o algún tipo de desarrollo, cuando la realidad es que es muy fácil comprar gasolinas en todo el mundo, o sea, no nos van a faltar gasolinas, es muy remota la posibilidad por no poder importar… si Shell no estaba pensando vender Deer Park pues se le dio la oportunidad con Pemex. Shell y otras empresas están buscando la forma de moverse hacia métodos, hacia esquemas de energías que sean más sustentables y que tengan más sentido, viendo un futuro a 10 o 20 años”, explicó.

Destacó que dichas empresas están viendo la manera de dejar el negocio petrolero, mientras que Pemex se está adentrando más en ello.

“Ser más autosuficientes no nos hace daño, pero tampoco es tan necesario. En una situación crítica como la de febrero con el gas. El abasto de gas tiene características muy peculiares que no es exactamente el mismo tema con el petróleo… con el negocio de ayer (de la refinería) el presidente va a seguir exportando crudo, seguir importando gasolina, y si hubiera un problema climático en Texas… podría afectar a la refinería Deer Park”, señaló.

