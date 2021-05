Modelo energético de México es poco viable y de alto costo, asegura Arturo Carranza

Arturo Carranza, analista del sector energético, habló sobre la compra al contado de la refinería Deer Park (Houston, Texas) por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), por un costo de 600 millones de dólares a Shell.

En entrevista para Heraldo Radio en “Bitácora de Negocios” con Mario Delgado, Carranza explicó que esta compra tiene sentido de negocio porque permitirá a Pemex darle salida al crudo maya, que produce en grandes volúmenes, así como procesarlo y producir derivados de alta calidad.

Además, también tiene que ver con las decisiones que están tomando las petroleras a nivel mundial por la crisis climática, las cuales están pasando de “un modelo de negocio basado en combustibles fósiles a uno donde se están desplegando tecnologías como las renovables de forma muy rápida; y por la política energética de México, de manera particular el modelo de negocios de Pemex, ha necesitado del apoyo del gobierno”, y los resultados de ésta no son los mejores, respecto a las refinerías, por lo que es probable que está compra ayude en dicho sentido.

Destacó que “el modelo de negocios de Petróleos Mexicanos es poco viable y muy controvertido”. Además, está basada en una presencia muy grande y muy fuerte, que para mantenerla “se necesitan inversiones sumamente altas y el gobierno no tiene esta capacidad para tener y mantener una presencia tan grande porque eso requiere de inversiones y gastos públicos que podrían destinarse a otros rubros y que podrían ser mejores inversiones”.

Por tanto, dicho modelo de negocios es poco viable e implica un costo muy alto no solo para la empresa también para el gobierno, que ha decidido aumentar el apoyo por medio de capitalizaciones y aportaciones.

"A mí me da la impresión que muchas de las decisiones que toma el gobierno son de vote pronto o con criterios políticos. Yo creo que la apuesta del gobierno va a fortalecer su negocio de refinación, hay que entenderla de cara a una decisión político, a un interés político… que probablemente no tiene una lógica de negocio y que se ha visto parado ante la realidad. Lo cierto es que el sistema nacional de refinación en México tiene un rezago muy grande, muy claro, y que para revertir esta situación se requieren de recursos que el gobierno no tiene", indicó.

Carranza agregó que se han tomado muchas decisiones sin criterios técnicos y empresariales, por lo que no se ha hecho una adecuada planificación, y probablemente esta es la razón por la que Pemex no tiene mejores resultados y no tiene un futuro más provisorio.

Por otra parte, dijo que el proyecto de la refinería de Dos Bocas es una mala y muy alta inversión (más de 8 millones de dólares), y ha recibido muchas críticas el tiempo de construcción, porque es poco probable que se haga en un periodo tan corto como el que dijo el gobierno, en 2023, y el país no va a salir beneficiado.

“Yo no veo que las refinerías contribuyan a lograr la meta. Tampoco veo que Dos Bocas entre en tiempo y forma… Veo poco probable que se alcancen las metas, respecto a lo que el gobierno ha dicho en las fechas establecidas, y hay que tomar en cuenta otro elemento, la economía está creciendo, la demanda de gasolina en México va a continuar aumentando… lo que va a hacer más complejo que se alcance la autosuficiencia energética aquí en México”, mencionó.

