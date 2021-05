Designan a hija de Félix, será candidata por Morena en Guerrero

Los rumores se confirmaron: Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, fue designada por Morena como su candidata a la gubernatura de Guerrero, cargo que, aseguró ella, ejercerá por seis años en caso de ganar en las urnas.

"Cómo ya lo dije en otras ocasiones, no me llamo Juanita, me llamo Evelyn Salgado Pineda. Orgullosamente hija de Félix Salgado Macedonio y de María de Jesús Pineda Chavarría, y aclarar que con el voto del pueblo se va a gobernar seis años", Evelyn Salgado aseguró que no es ninguna Juanita y que su padre, Félix Salgado Macedonio, no la va a utilizar para llegar al poder, ya que ella va a gobernar la entidad los próximos seis años si obtiene la victoria en las urnas.

En conferencia de prensa al término de la presentación de las encuestas que dieron la candidatura, Evelyn Salgado señaló que su padre se mantendrá ajeno a la administración y las decisiones del gobierno de Guerrero.

La Comisión Nacional de Encuestas de Morena informó antes que Evelyn Salgado es la persona mejor posicionada en la encuesta interna, además obtuvo 37.9% y 44% de las preferencias en los sondeos espejo de las empresas Parametría y Mendoza Blanco y Asociados que se realizaron a través de la vía telefónica.

Evelyn tuvo un mayor de porcentaje de conocimiento e intención del voto que sus Nestora Salgado y Luz María Núñez.

“Felicidades Evelyn Salgado tienes una gran responsabilidad: conducir a nuestro movimiento hacia la victoria”, dijo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado en conferencia de prensa virtual.

Delgado confió en que Morena obtendrá la victoria en la elección a pesar de que los adversarios quieren debilitar al partido.

GÉNERO AL ALZA

Se determinó que una mujer sería la candidata.

Se realizaron tres encuestas telefónicas.

Morena cumple con la paridad de género.

Único partido político que postula a 8 mujeres.

Por Paris Salazar

maaz