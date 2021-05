Tormenta deja "bajo el agua" a Reynosa, Tamaulipas | VIDEO

Una tormenta generó lluvias fuertes por varias horas en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, dejando diversas afectaciones así como vehículos varados en lugares donde el nivel del agua subió de manera importante.

Los residentes reconocieron que las avenidas se convirtieron en ríos, donde varias unidades estaban varadas, por lo que personal de Protección Civil y Tránsito realizaron labores de rescate de algunas personas.

Las autoridades municipales reportan que al menos en unas 60 colonias se tiene reporte de inundaciones, sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales.

La tormenta eléctrica también generó la caída de rayos, afectando la red de energía, que de la misma manera provocó un corte en el suministro de agua potable en 100 colonias del sur y oriente de Reynosa.

La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, informó que se abrieron compuertas de parte de Conagua para bajar niveles de canal Anzalduas y Rodhe, además de que se bajaron niveles de la laguna.

"Estaremos pendientes y desde temprano estamos recorriendo la ciudad. Por favor no tiren basura, ese es el riesgo que tenemos de que se arrastre la basura y tape las salidas. Si ven basura cerca de drenes y canales recójanla por favor. No abran las alcantarillas, porque entra basura y tapa más pronto las salidas. No se acerquen a corrientes de agua", puntualizó.

Además se autorizó como albergues el polideportivo y el auditorio municipal, para que las familias afectadas puedan recibir atención.

MATAMOROS EN ALERTA

Las tormentas en la frontera se siguen desplazando a diversos municipios, tales como Matamoros, donde las autoridades municipales se encuentran en alerta para evitar riesgos entre la población.

Mientras que en Nuevo Laredo la Comisión Federal de Electricidad, sigue trabajando para restablecer el servicio de luz tras una tormenta que azotó la madrugada del día de ayer.

Por Carlos Juárez

