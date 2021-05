Ruido, enemigo de los niños en las clases desde casa

El sonido de los carros atorados en el tránsito, el voceo de los vendedores ambulantes e incluso los ladridos de los perros son frecuentes en las clases a distancia, que tras la pandemia se han visto afectadas por la contaminación acústica, misma que a pesar de ser un problema desde 2015, aún no tiene regularización formal.

"La concentración es muy importante para el aprendizaje. Es muy difícil dar clases a distancia porque no te ponen atención, se escucha todo, no faltan las risas o murmullos por algún sonido que se escucha durante la participación de un alumno y no hay como pedir silencio porque es ruido que ellos no provocan", señaló Miguel Baroch, maestro duranguense.

Según la Secretaría de Medio Ambiente, cada entidad es responsable de las denuncias y sanciones por fallas al reglamento de Ordenamiento Ecológico del Territorio; sin embargo, Alfredo Valenzuela, especialista del organismo, informó que las quejas por dicha práctica oscilan entre cinco y 30 diarias, dependiendo del estado donde se ubique el afectado.

"La Ciudad de México es la que más quejas tiene, le siguen metrópolis como Guadalajara, Monterrey y Durango", dijo. No obstante, la CDMX es la única que sanciona de forma monetaria, pues a pesar de que Querétaro, Yucatán, Sinaloa, Durango, Quintana Roo, Estado de México y Baja California tienen reglamentos estatales, las autoridades sólo pueden insistir a los agravantes que controlen sus emisiones acústicas.

Esto, según maestros como Baroch Díaz, deja desprotegidos a los alumnos y docentes, pues el sonido fomenta la distracción y abona a que el aprendizaje baje.

"En home office y las clases a distancia es difícil encontrar un lugar para trabajar, todos están en casa y tienen ocupaciones que no van a parar, por eso es indispensable volver a las aulas", comentó.

Detalló que en este Día del Maestro lo ideal es reconocer la labor docente a través del respeto y seguimiento a las clases

