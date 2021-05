Vacuna para embarazadas: ¿Qué opinan las mujeres del medicamento contra Covid-19?

Esta semana, el gobierno de la República anunció que se comenzará con la vacunación a las mujeres embarazadas de todas las edades. A surgido el tema sobre si es seguro o no recibir el medicamento y cuál es la vacuna más recomendable para las personas que se encuentran en un proceso de gestación.

Por eso, platicamos con Montserrat Simó, que está embarazada y ya se registró para recibir el medicamento en la Ciudad de México. En lo que respecta al proceso para hacer el registro, aseguró que no hubo ningún problema. Fue muy rápido y además de su CURP, no le pidieron ningún dato o documento extra.

Sobre si estaba segura o no de recibir la vacuna, Montserrat fue muy clara: "Desde que me enteré que estaba embarazada me quería vacunar, pero el ginecólogo me dijo que me esperara un poco". Esto porque aún no se podía saber si era seguro para las mujeres encinta, el recibir el medicamento contra Covid-19.

¿Es segura la vacuna contra Covid-19?

¿Cuál es la vacuna que prefiere recibir?

Montserrat explicó que en la última consulta que tuvo con el ginecólogo, el martes 11 de mayo, le preguntó si era seguro aplicarse el medicamento, luego del anuncio del gobierno de México. El médico le dijo que era seguro y que siguiera con el proceso para conseguir el medicamento.

Aunque reconoce que sólo le pidió una cosa. "Vacúnate sin temor, pero que sea con la inyección de Johnson & Johnson, la de Pfizer o la de Moderna". Al respecto, Monserrat piensa que se siente tranquila por recibir cualquiera, porque es mejor que ninguna, pero buscará que le apliquen alguna de las tres recomendadas.

Con tres meses de embarazo, dijo que no tuvo problema para hacer el registro, pero aún no sabe si el día en el que vaya a aplicarse la vacuna (fecha que aún no conoce), le van a pedir el ultrasonido o algún documento que pruebe su estado de gestación.

Hasta el momento sólo necesitó su CURP y el día de la aplicación de la vacuna tendrá que llevar el recibo del registro. Pero aún no sabe si será necesario algún requisito extra.

