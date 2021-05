AMLO convoca a denunciar 'compra de votos' en Nuevo León

Si Lorenzo Córdova se enoja porque —desde la mañanera— se está denunciando la “compra de votos” en Nuevo León, es su problema, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, se pronunció por denunciar a los candidatos, del partido político que sean, que estén prometiendo y entregando tarjetas que se activarán con dinero cuando ganen la elección.

“El voto tiene que ser libre, secreto, no debe haber nada a cambio, no es una mercancía”, dijo, y luego consideró efectiva la denuncia contra el candidato del PRI al gobierno de NL, Adrián de la Garza, porque están “saliendo más casos”.

Entonces, añadió el mandatario, si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno; “hay que denunciar todos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada. Acuérdense de las tarjetas de Soriana, lo de Monex: eso ya no se puede permitir.

“Si no le gusta al director del INE, es su problema, porque no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente. No puede permitir que compren votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude.

“Un demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, el ejercicio del derecho a votar, que es sagrado”, reiteró.

Por Francisco Nieto

maaz