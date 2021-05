Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Preescolar, 12 de mayo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación preescolar. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este miércoles 12 de mayo para preescolar. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este miércoles.

Aprendizaje esperado: Cuenta historias de invención propia y expresa opiniones sobre las de otros compañeros.

Énfasis: Inventa una historia y sus personajes.

¿Qué vamos a aprender?

Crearás y contarás historias de invención propia.

Expresarás opiniones sobre las de otros compañeros.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

¿En alguna ocasión, has observado las nubes? ¿Les has encontrado algún parecido? ¿A un animal? Un elefante, un cocodrilo, una serpiente, etc.

En compañía de un adulto, observen el cielo, las nubes, ¿Qué formas tienen?

Inventa una historia con las formas que observaste de las nubes.

Para crear tu historia, vas a hacer una lista de todas las formas que observaste en las nubes, ¿Qué formas observaste? Por ejemplo:

Elefante.

Serpiente.

Pelota.

Árbol.

Cocodrilo.

Manzana.

Cuando tengas tu lista de las formas que observaste en el cielo. Crea tu historia, de los tres personajes, elige quién sería tu personaje principal y cómo se llamaría. En el caso del listado anterior puede ser la serpiente, el elefante o el cocodrilo.

Puedes elegir los personajes que quieras, es la ventaja de inventar una historia. En este ejemplo, los personajes principales son la serpiente y al cocodrilo.

Después imagina cómo se llaman tus personajes, la serpiente se llamará Zicilia y el cocodrilo Dante.

Para continuar con la historia, es necesario responder, ¿Qué necesitan o qué buscan tus personajes?

La serpiente Zicilia se había terminado de comer su manzana, cuando llegó Dante, el cocodrilo. Estaba muy hambriento y le pidió un pedazo de su fruta. Zicilia, muy apenada, le dijo que ya no tenía, pero que lo ayudaría a bajar una manzana del árbol.

En este caso los personajes necesitan bajar una manzana, porque el cocodrilo tiene hambre.

¿Dónde sucede tu historia? En un bosque muy verde. Hay muchos árboles; algunos tienen fruta. Hay plantas, flores y otros animales.

¿Qué aventura o problema se encuentra en el camino? Bajar la manzana más grande y jugosa, que está en la parte más alta del árbol. Es un problema tan grande, ¿Cómo lo resolverán?

El cocodrilo Dante no puede trepar porque el tronco del árbol es muy grueso y él tiene las patas cortas. Zicilia la serpiente no logra llegar sola hasta la punta del árbol, ya que se puede caer.

Para ello el personaje del elefante les ayuda, ¿Cómo lo llamarías? El elefante se llama Trompeta, continua con la historia.

El elefante Trompeta llega con Dante, se para en dos patas y estira su enorme trompa hasta bajar la manzana más grande y jugosa del árbol.

¿Cómo termina tu historia?

El cocodrilo se comió la gran manzana y, como el elefante bajó muchas más, las compartió con otros animales del bosque.

Anímate a inventar una historia y cuéntenla a tu familia. Puedes usar los personajes, conflictos y lugares que tú quieras.

Escucha lo que comentaron algunas niñas y niños durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Si pudieras inventar una historia, ¿De qué sería?

Es divertido es inventar historias usando la imaginación.

Escucha una canción que habla de las historias y la imaginación y pueden cantarla.

La imaginación.

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202104/202104-RSC-6dWQvrI8fg-P_33.62CancionLaimaginacion.m4a

Otra propuesta para crear a tu personaje y seguir inventando historias. Observa las siguientes tarjetas que te van a ayudar a crear a tu personaje.

¿Qué personajes observas? Hay un hada, un ogro, un robot, un centauro, un monstruo peludo y una monstrua acuática.

Lo divertido de estas tarjetas es que puedes crear tu personaje; solo tienes que elegir qué cara, qué cuerpo y qué extremidades quieres.

Tu compañera Ana creo un personaje que tiene cara de hada, cuerpo de ogro y extremidades de monstrua acuática.

El personaje que creo tu compañero Luis, tiene cara de centauro, cuerpo de robot y extremidades de monstruo peludo.

Son muy chistoso los personajes que crearon. Tu crea diferentes personajes e inventa historias fantásticas y divertidas.

Observa el siguiente video para conocer más acerca de cómo crear personajes fantásticos, a partir del segundo 00:24

Personajes fantásticos.

También con tus dibujos puedes crear personajes y así inventar una historia.

El Reto de Hoy:

Con la ayuda y supervisión de un adulto puedes crear diferentes personajes utilizando las tarjetas y apoyándose de recortes de revistas o de periódicos.

También observando las nubes, como lo hiciste hoy o con tus juguetes favoritos o utensilios de cocina, recuerda que siempre acompañado de un adulto.

Crear personajes e inventar historias te hace sentir muy bien.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

DEPORTES: Juguemos a los oficios

Aprendizaje esperado: Utiliza herramientas, instrumentos y materiales en actividades que requieren de control y precisión en sus movimientos.

Énfasis: Incrementa su control de objetos e instrumentos que le permite mejorar sus movimientos.

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás herramientas, instrumentos y materiales en actividades que requieren de control y precisión en tus movimientos.

Incrementarás el control de objetos e instrumentos que te permitirán mejorar tus movimientos.

Recuerda supervisar tu espacio, que esté libre de objetos para evitar lastimarte.

Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe en casa que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan durante esta sesión.

¿Qué hacemos?

Para la sesión de hoy, vas a necesitar los siguientes materiales:

Globo con un listón amarrado. Pide ayuda al adulto que te acompaña.

Una jerga limpia.

3 pelotas pequeñas, pueden ser tus pelotas de calcetín o bolas de papel reciclado.

Aros de cartón o puedes dibujar círculos en el piso.

Escoba o puedes marcar una línea recta en el piso.

Costales de semillas, o una bolsa con semillas dentro.

En esta sesión vas a continuar con la coordinación, que te permiten mejorar el control y la precisión de tus movimientos.

La coordinación la utilizamos en todos los momentos de nuestra vida, por ejemplo, cuando escribes, cuando manejamos utensilios y herramientas, cuando te sirves agua en un vaso, y en muchas otras tareas.

Actividad 1

¿Crees que en los juegos utilizamos la coordinación? El juego que vas a jugar hoy se llama “Gallitos”.

Primero necesitas tu globo amárralo en tu tobillo. Invita a alguien que te acompañe para realizar este juego.

Los gallos intentan pisar el globo de su compañero con el pie. Evita utilizar las manos y agacharte para reventar el globo.

¿En dónde más podemos ver coordinación?

Actividad 2

¿Te has percatado de que hay oficios en los que las personas ponen en juego la coordinación? Los mineros cuando empujan sus carros, hacen uso de la coordinación.

Imagina que eres un Minero, pero ¿qué hacen los mineros? Ellos entran a la mina y recolectan minerales, intenta meterte en una mina imaginaría, los mineros usan ropa especial para su trabajo, vístete como minero con ayuda de la imaginación.

Para esta actividad vas a ocupar tu jerga limpia y 5 pelotas pequeñas.

Imagina que eres el carrito que transportan los minerales, coloca la jerga en piso, híncate sobre ella, para avanzar, vas a impulsar con los brazos.

Para avanzar más rápido puedes cambiar de postura, poniendo las manos sobre la jerga e impulsándote con los pies. Hay que evitar quitar las manos de la jerga para no caer. Si te cansas, puedes parar y recuperarte controlando tu respiración.

No sólo los mineros hacen uso de la coordinación; también los constructores.

Imagina que trabajas en una obra, te preparas para construir. Con ayuda de la imaginación, te vas a vestir como trabajadores de obra.

En esta actividad usa costales de semillas, una escoba y una fila de aros de cartón. Lleva tu material al lugar donde lo vas a usar.

Acomoda tu material de la siguiente manera: Forma una fila con los aros de cartón, imagina que es una escalera en el piso; deja un espacio y coloca una escoba que será tu viga de equilibrio.

Los costales serán los ladrillos de los constructores, coloca los ladrillos sobre el hombro y llévalos a tu lugar de trabajo, pasando por la escalera y sobre la viga.

Controla tu cuerpo y evita tirar el material, cuando termines el recorrido, deposita el ladrillo en el contenedor y vuelve a comenzar. Coloca el costal en diferentes partes del cuerpo, cabeza y espalda.

Pídele a quien te acompañe que te diga una porra, por ejemplo, ¡Lo logramos! por eso ¡Muy bien, muy bien, muy bien!

También otro oficio en el que ocupan la coordinación. Las personas van en una lancha y lanzan una caña de pescar, ¿Sabes de qué oficio se trata?

Imagina que trabajas como pescador, prepárate para iniciar, con ayuda de la imaginación, nos vamos a vestir pescadores.

Acomoda las pelotas en el centro del espacio, esos son tus peces, y ¿Cómo los pescas?

Amarra una cuerda a tu aro de cartón, lanza el aro evitando soltar la cuerda, una vez que atrapes un pez jala la cuerda para traerlo hacia ti y colócalo en el contenedor.

Intenta lanzar el aro con la mano izquierda, después con la mano derecha. ¿Con qué mano lo puedes hacer? Procura hacerlo con ambas manos, es momento de recoger tu material.

Hoy trabajaste con coordinación y control de movimientos, aprendiendo cómo se aplica en algunos oficios, como los mineros, constructores y pescadores, así como la importancia de la coordinación en la vida diaria.

La coordinación también la usas cuando te cepillas los dientes, así como cuidas la salud de tu boca también cuida tu cuerpo así que lávate las manos.

El Reto de Hoy:

Siéntate en el piso para la reflexión y recuerda lo que aprendiste en esta sesión.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

