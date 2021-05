Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Secundaria, 12 de mayo: actividades y respuestas

Debido a la pandemia por COVID-19 los alumnos y docentes han tomado clases en línea a través del programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es por ello que te compartimos las actividades y temas a desarrollar para este miércoles 12 de mayo.

En este caso te presentamos tola información que debes saber para dar seguimiento a las clases en línea para los estudiantes de educación secundaria, misma que se encuentra publicada en la página oficial de Aprende en Casa 3.

Lo que vas a aprender en primero de secundaria

Geografía

¿Qué vamos a aprender?

Para el apartado de primero de secundaria en geografía, en esta sesión se hablará sobre la distribución de las actividades económicas en el mundo.

Como recordarás, en primaria conociste acerca de cuáles son las actividades económicas y los productos que de ellas se obtienen, el día de hoy vas a ver cómo es que se distribuyen alrededor del mundo. Así, el propósito de esta sesión es caracterizar la distribución de las actividades económicas en el mundo.

¿Qué hacemos?

¿Tú sabes de dónde vienen los alimentos que consumes, el proceso para su elaboración y cómo es que llegan a tu mesa?

Los alimentos que se consumen se obtienen a partir de la naturaleza y de las actividades económicas; éstas últimas pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Las actividades económicas se distribuyen en todo el mundo y cada una de ellas implica diferentes procesos para que puedas tener en tu mesa los alimentos que consumes.

¿Cómo es la distribución de las actividades económicas en el mundo?

La distribución de las actividades económicas en el mundo es muy diversa y heterogénea, ya que la obtención de recursos naturales y materias primas depende mucho del clima, el relieve, el tipo de suelo y la vegetación; pero, para profundizar en esta pregunta ¿qué te parece si primero ves y escuchas el siguiente video en el que el Doctor Álvaro Sánchez Crispín del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México nos habla acerca de este tema?

Lo que vas a aprender en segundo de secundaria

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión estudiarás la resolución de problemas de proporcional inversa. Las situaciones que se presentan son de tipo social, algunas de las cuales se presentan en nuestra realidad.

¿Qué hacemos?

Lee cuidadosamente el enunciado del siguiente problema, analiza la información que se presenta y la pregunta que se plantea.

El problema se trata de la relación inversa entre llamadas telefónicas y distancia entre ciudades. Es oportuno aclarar que, aunque este problema es de carácter social, podría existir en algún momento dado.

Las llamadas telefónicas

En cierta región, el número promedio de llamadas telefónicas entre dos ciudades es directamente proporcional a cada una de sus poblaciones, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La distancia entre la ciudad de Crestview y Cedar es de 40.2 kilómetros. Los registros telefónicos indican un promedio de 200 llamadas diarias.

¿Cuál es el promedio de llamadas diarias de la ciudad de Crestview a Palmas, una ciudad situada a 160.3 kilómetros de Crestview?

Antes de resolver el problema, identifica algunas propiedades de la variación proporcional inversa. Para ello analizara la siguiente tabla, en donde los números no refieren a ninguna situación en particular, sólo son dos variables relacionadas a las que llamamos “A” y “B”.

Lo que vas a aprender en tercero de secundaria

Civismo

¿Qué vamos a aprender?

El propósito de esta sesión es comprender la importancia social de la presencia de los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto es importante porque debes reconocer que el respeto a los derechos humanos permite tener una convivencia basada en valores democráticos.

Los materiales que utilizarás en esta sesión es tu libro de texto, un bolígrafo o lápiz y tu cuaderno para que anotes las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan.

También se te sugiere elaborar un cartel para que más personas conozcan los derechos humanos que se garantizan en la Constitución. Necesitarás cartulina o papel, recortes, colores o gises de colores o puede ser plumones de colores.

¿Qué hacemos?

Observa y escucha lo que dice la Maestra Bernardina del inicio al segundo 00:44.

Video Maestra Bernardina

Los artículos de la Constitución Política de México son muy importantes, uno de ellos es el artículo primero, donde se establecen los derechos y obligaciones de todas y todos los mexicanos.

En el artículo se menciona que todas las personas “[…] gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte […]”.

Con ello se garantiza su protección y su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.

También señala que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Entonces, se reconocen los derechos humanos y el Estado tiene la responsabilidad de protegerlos, pero, surge una pregunta, ¿protege los derechos o a los individuos?

Protege que todas y todos puedan ejercer sus derechos, es decir, que nadie los ponga en riesgo.

Pero, además de que se explica en la constitución que se reconocen los derechos humanos, existen apartados específicos que hablan sobre ellos, esto permite que en situaciones de la vida cotidiana se ejerzan. Para ejemplificar lo mencionado, analiza la siguiente situación.

Piensa en el caso de una mujer que asiste a su trabajo y le piden que cambie su modo de vestir. Es el caso de Mireya, que trabaja en una tienda de autoservicio. No les dan uniforme, sólo una playera. Pero le piden que lleve falda y zapatos. A ella no le agrada y no sabe qué hacer. Pues no quiere perder su trabajo.

¿Qué opinas al respecto? Para reflexionar sobre la pregunta, escucha al maestro Caín del inicio al minuto 01:24.

Video Maestro Caín

Para continuar con la reflexión sobre el tema, observa y escucha el siguiente caso que presenta la maestra Bernardina del segundo 00:52 a 01:57

Video Maestra Bernardina

