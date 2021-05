Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 11 de mayo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021 y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas para este martes 11 de mayo para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios. Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

¿Qué vamos a aprender en Primero de primaria?

Aprenderás cómo los acuerdos y la colaboración con las autoridades te ayudan a favorecer la convivencia.

¿Qué hacemos?

¿Te parece si para conocer más sobre el tema observas el siguiente video?

Video Creciendo Juntos

¿Qué te pareció el video?

En el libro de texto menciona que es importante revisar que los acuerdos de convivencia se cumplan en la escuela y en la casa, pero no para señalar a quien no lo haga, si no para saber por qué se incumplió y tratar de resolver el problema.

Y justo para saber por qué se incumplió una regla, es importante que existan autoridades y para ello, te he preparado una sorpresa, obsérvala.

Cápsula Autoridad. Don Leopoldo

¿Qué vamos a aprender en Segundo de Primaria?

Aprenderás sobre las lenguas indígenas que se hablan en México, también las conocerás como lenguas originarias.

¿Qué hacemos?

En nuestro país se hablan muchos idiomas. En México se hablan 68 lenguas originarias, además del español.

Observa la siguiente cápsula que te habla un poco de esto.

21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna

¡Qué interesante, 68 lenguas son muchas!

Es una maravilla, además es bonito saber que hay muchas personas que hablan otras lenguas y que conviven en un mismo territorio, a veces en un solo lugar pueden estar tres o cuatro personas y cada una habla una lengua diferente.

Ahora puedes estar atento para que cuando conozcas un hablante, pueda preguntarle cómo se saludan en su lengua.

Así podrías conocer muchas formas de saludar en distintos idiomas.

Has tus entrevistas y platica en casa lo que aprendiste de tus familiares y su lengua o de otras personas que hablan lenguas diferentes al español.

Esperamos que hayas disfrutado y como dicen los nahuas de la huasteca, nos despedimos diciendo: Tlazocamati miac / Muchas gracias.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

gka