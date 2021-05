Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 5° y 6°, 10 de mayo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021 para realizar desde casa.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 10 de mayo para quinto y sexto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este lunes.

5° grado

Valores

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre cómo puedes responder a las diversas emociones relacionadas con el miedo, identificarás la intensidad en cada una y cómo las puedes aprovechar para el bienestar propio y de los demás.

¿Qué hacemos?

Sabemos que esta pandemia nos ha afectado a todos en diferentes aspectos, pero la parte emocional es la que se ha visto más expuesta, debemos trabajar más para fortalecerla y salir emocionalmente más fuertes.

Las emociones también tienen intensidades y manifestaciones diferentes, y se les llama “familia”, los síntomas, son formas en las que se expresa el miedo, como temores, sentimientos de pánico y muchas inseguridades.

También hemos escuchado que sienten miedo a la enfermedad y la incertidumbre a perder un ser querido, lo que puede causar angustia y ansiedad, también resultado del miedo.

Ya hemos aprendido antes que las emociones básicas las sentimos todas y todos y el miedo en todas sus intensidades.

Te invittamos a leer una experiencia sobre la intensidad de las emociones del miedo.

Estaba en mi casa, sola, trabajando, ya era tarde y no había nadie más. Estaba escuchando música para sentirme acompañada, cuando de repente, comenzó a hacer mucho viento, las cortinas se movían de un lado a otro, y se escuchaba el correr del aire. Eso me hizo sentir algo de temor, pero nada grave, estaba nerviosa, pero al pensarlo valoré que había mucho trabajo por hacer, así que seguí adelante.

Después de un rato, de vez en cuando, volteaba a ver a la ventana y las cortinas moviéndose, ya estaba oscuro y se formaban sombras en la pared. Eso no me gustaba para nada pues me estaba asustando mucho.

Comencé a sentir que mi corazón se estaba acelerando, que mi respiración estaba agitada y mi mente ya no estaba poniendo atención a lo que debía hacer, sino a las cosas que sucedían alrededor. Quería cerrar la ventana, pero la verdad, me dio miedo acercarme.

Por mi mente pasaban muchas cosas, como que iba a salir algo de la ventana, o que el aire me iba a atrapar como en un remolino y me iba a llevar con él.

Por estar pensando en todo eso, se me había olvidado que en la estufa había puesto a hervir agua para hacerme un té y no fue hasta que el ruido del agua hirviendo, ¡me hizo saltar de mi silla! ¡Qué horror!

El miedo fue tan intenso que mi cuerpo reaccionaba por sí mismo, no podía pensar claramente, entré en pánico, pues vi una sombra que se movía, pero era mi mamá que había llegado a la casa y no la escuché. Me preguntó qué había pasado, y la verdad, me dio vergüenza aceptar que estaba asustada, así que enojada le respondí que no tenía nada y me fui a terminar mi trabajo.

Al día siguiente, durante el desayuno, me disculpé con ella, pues me había dado cuenta que enojarme no arreglaba nada, y que ella no era responsable de que yo sintiera miedo. Le expliqué que me había pasado y ella me comentó que no debía sentirme avergonzada por tener miedo, que es algo natural en todas las personas, sin importar su edad y que eso me hace estar alerta ante situaciones que pueden tornarse peligrosas.

Así que si algo te asusta, no te de pena o vergüenza expresarlo. ¡A todos nos da miedo algo! Y no solo una vez en la vida, muchas veces.

¿Te das cuenta? Todos tenemos miedo más de una vez en la vida y lo expresamos con diferente intensidad.

Eso se refleja en las reacciones de nuestro cuerpo y en cómo valoramos la situación como peligrosa o amenazante, real o imaginaria.

¿Lograste identificar cuáles son las diferentes intensidades del miedo? Hagamos un recuento:

TEMOR: El cual es una sospecha que algo desagradable o perjudicial puede suceder.

SUSTO: El susto es una impresión momentánea, producida por algo inesperado y repentino.

MIEDO: El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro.

HORROR: Es una forma más intensa del miedo y es causado por algo terrible y espantoso.

PÁNICO: Es el miedo más grande, una ansiedad intensa que hace que nuestro cerebro se active de manera involuntaria, es decir que nuestra reacción al pánico es más difícil de regular.

Todos sentimos ansiedad y miedo, es algo muy normal y no debemos sentirnos apenados por experimentarlo.

El miedo en sus diferentes intensidades es algo muy necesario.

¿Cómo va a ser necesario sentir miedo a no regresar a clases, a no volver a convivir en la escuela, a estar solos?

El miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. La mente no hace distinción entre ambos conceptos, porque el miedo no es algo racional; es una emoción que primero hay que reconocerlo, después aceptarlo y por último, hay que aprender a controlarlo.

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características de diversos contenidos de corte dramático para la televisión: Los teleteatros, las telenovelas y los videoclips.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy se hablará de la televisión, esa “caja mágica” que nos ha permitido ver las transformaciones del mundo y por supuesto del teatro.

Comenzaremos con una breve explicación de cómo fue el descubrimiento de la televisión la cual fue una atractiva unión de imagen y sonido desde esos tiempos:

1884: Inició con el disco de Nipcow, que era un sistema mecánico.

1923: Vladimir Zworkin inventa el Iconoscopio, que fue un aparato antecesor de las cámaras de televisión.

1926: Jonh Login Baird realiza la primera demostración pública de una transmisión por televisión.

1927: Una empresa muy importante transmite al mundo por primera vez.

Gran parte de la historia de la televisión en México gira alrededor de un hombre: Don Guillermo González Camarena.

Todo comienza cuando los ingenieros Francisco Javier Stavoli y Miguel Fonseca, montan para el PNR, un laboratorio de TV en la estación de radio XEFO, con un equipo básico de televisión: dos cámaras, un transmisor y varios receptores, durante las primeras pruebas es el rostro de la señora Amelia Fonseca, la primera imagen que se transmite por televisión, en México.

En 1940, Guillermo González Camarena, joven estudiante del Instituto Politécnico Nacional y pupilo de Stavoli y Fonseca en la XEFO, inventó el sistema tricromático secuencial de campos (conocido como STSC), un sistema para transmitir televisión en color en todo el mundo, y en 1946, convierte, ese primer laboratorio, en la primera estación experimental de televisión en Latinoamérica; la XE1GC, que durante dos años transmitió, todos los sábados a las 20:30 hrs., un programa artístico y de entrevistas que no tenía nombre.

En septiembre de 1948 se inician transmisiones diarias desde el Palacio de Minería del programa, "Primera Exposición Objetiva Presidencial".

En 1952 el gobierno le otorga la concesión de XHGC-TV Canal 5 que inicia con un festival del Día de las Madres realizado en el Teatro Alameda.

En 1961 crea el Sistema Psicológico de Televisión a Color, con el cual, logra crear la ilusión de color en televisores blanco y negro y un año más tarde, crea el Sistema Bicolor Simplificado, el cual producía color utilizando cinescopios que solamente contenían fósforo rojo y azul, con lo que se reducía el costo de producción.

Guillermo González Camarena se había asociado con la empresa mexicana, Majestic Televisión para fabricar televisiones con el sistema bicolor de manera comercial, pero no logra concretar este proyecto porque fallece, el 18 de abril de 1965, en un accidente automovilístico.

La televisión a color se inventó en México.

Como hemos visto a lo largo de nuestras clases, el teatro ha sido una de las principales formas de entretenimiento, con todas sus variantes que se fueron adaptando a los avances tecnológicos como la cinematografía y la industria radiofónica. Gracias al teatro se comenzaron a producir las películas de ficción y, en la radio, programas de Radio Teatro o Teatro Radiofónico, pero con la llegada de la televisión, se dio pauta para llevarlo a este medio cambiando de espacio, es decir, de un foro teatral a un foro de televisión, lo que dio paso al teleteatro. Por ahí del año de 1955 salió al aire, la primera función teatral televisada, era un programa que se llamaba: “Teatro fantástico”.

Teatro fantástico era un programa infantil producido por Don Enrique Alonso “Cachirulo”, como era de esperarse, el teleteatro dio las bases para la elaboración de un modelo más complejo que hasta el día de hoy sigue captando la atención del público mexicano y extranjero, nos referimos a las telenovelas.

La telenovela, siguiendo el modelo de la radionovela, es el contenido televisivo con mayor éxito en toda la historia de la televisión, gracias a las experiencias recabadas por las reacciones del público en las películas y las radionovelas, las telenovelas se centraron en presentar historias de comedia romántica, con una fuerte presencia de piezas musicales, tal como en los melodramas teatrales y radiofónicos, y reflejando los estereotipos, mitos y preocupaciones morales de la sociedad, de esa época.

Además, las actuaciones de los actores de esa época eran muy buenas ya que, como eran actores de teatro, muy bien preparados, que iban y venían de sus funciones teatrales a sus programas de televisión.

La televisión le dio un giro enorme a la forma de entretenernos y para complementar nuestra información, te invito a observar el siguiente video del minuto 01:03 al 03:06 en el que podrás apreciar una breve semblanza de la influencia del teatro en distintas plataformas y la forma como se desarrollaron las dramatizaciones en la radio, el cine y la televisión.

El teatro y su relación con otros medios.



Como pudiste observar, hubo un cambio enorme del teleteatro a las telenovelas.

La primera telenovela que salió al aire se llamaba “Senda Prohibida” y se comenzó a transmitir el 9 de junio de 1958 la produjo Don Jesús Gómez Obregón, la dirigió Don Rafael Banquells y la protagonizó Doña Silvia Derbez, cada episodio tenía una duración de 30 minutos y era en blanco y negro. La telenovela es la antecesora de lo que conocemos hoy como series de televisión. Las telenovelas y las series tienen un diseño y un origen diferente. La telenovela es hija del teleteatro y la radionovela, mientras que la serie, es hija de las películas de ficción y de las telenovelas.

Las series se transmiten en diversas plataformas, lo que nos permite verlas cuando nosotros queramos sin perder ningún capítulo, en cambio, las telenovelas, hechas para verse expresamente en la televisión, tienen una programación determinada y sólo puedes verlas cuando la transmiten, además de la telenovela, también existen otros tipos de contenidos, nacidos en y para la televisión.

Lenguaje de la Televisión.

Ari Albarrán, es una actriz y guionista de televisión, que conoce mucho de este tema, en el video, ella retoma el teletratro y la telenovela, pero aborda un tipo de contenido, del que no hemos hablado. La Recreación Dramatizada, empecemos por recordar que, una dramatización es la representación de una situación y la recreación es la repetición fidedigna de una situación. Así como lo hizo Ari, que, además de contarnos, que no había leche, nos actúa o dramatiza el momento en que se da cuenta. Es un recurso que se puede utilizar, por ejemplo, en noticieros, programas de ciencia, de historia, etc., para mostrar hechos de los que no se tiene evidencia en video.

También hay dramatizaciones cómicas, la televisión, buscando cubrir las necesidades de todos los espectadores, desarrolló contenidos dramáticos de corte cómico. Sketches cómicos, que se incluían en programas de variedades, como “El Club del hogar”.

Puedes checar las actividades completas dando clic aquí.

6° Primaria

Historia

¿Qué vamos a aprender?

Identificaras algunos rasgos de las culturas de Asia (India, China y Japón) del siglo V al XV y sus aportaciones al mundo. Para las actividades de esta sesión necesitarás tu cuaderno de apuntes, pluma y lapiz, así como tu libro en la página 97. https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/96

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy te centrarás en una de las regiones más avanzadas del mundo durante la Edad Media, la más poblada y la de mayor desarrollo tecnológico. Una sociedad principalmente agrícola y comercial, que impulsó la Ruta de la Seda como principal vía de comercio y conexión entre Oriente y Occidente, tan fascinante que los grandes mercaderes venecianos se embarcaban en aventuras por esta fantástica ruta. Se trata de ¡China!

Uno de estos mercaderes fue Marco Polo y justo sus viajes se dieron a finales de la Edad Media. ¿Recuerdas que una de las consecuencias de las Cruzadas fue la conexión de diversas rutas comerciales que transportaban productos de Oriente a Occidente? Como la ruta de las especias en la India, sólo que, a diferencia de la ruta de las especias, la Ruta de la Seda es más antigua, ya desde la Edad Antigua esta ruta conectaba a China con el Imperio romano. Hoy revisarás qué pasó con China durante la Edad Media europea.

A lo largo de esta clase tu reto consiste en elaborar un libro interactivo titulado, Las maravillas de Oriente: Un viaje por China. Este título se parece al título del libro de Marco Polo. Esto es porque al igual que Marco Polo, describirás la cultura China y sus aportaciones durante el periodo de la Edad Media europea.

Vas a necesitar hojas tipo pergamino dobladas en medios, colores, recortes alusivos a la civilización China, mucha imaginación y tu libro de texto de Historia de sexto en la página 97

Los temas que se abordarán en el libro son: Dinastías e imperios en China durante los siglos V al XV; Emperadores chinos durante los siglos V al XV; Religiones en China: La búsqueda de la armonía interior; Edad de Oro China: arte e inventos, Ruta de la Seda: Antigua conexión comercial; Marco Polo: Las aventuras de un mercader veneciano; Descripción de China según Marco Polo; y Conclusiones.

Inicia tu libro ubicando el territorio chino y su conformación durante el periodo conocido como Edad Media Europea.Recuerda que la Edad Media comprende 1000 años de la historia y en 1000 años ocurren muchas cosas, y en China no fue la excepción. En el mapa marca las principales dinastías e imperios que gobernaron durante este periodo. Para empezar, escribe como título, Dinastías e imperios en China durante el siglo V al XV.

Esta Gran Muralla fue de mucha utilidad por mucho tiempo, pero no logró retener las invasiones de esas tribus, las cuales se había unificado e iniciado su expansión. Bajo el liderazgo de Gengis Kan, desde 1219 comenzaron a conquistar territorio chino, hasta que en el 1294 ya poseían todo el territorio, convirtiéndose en el Imperio mongol, en tu libro lo mostrarás de color morado y abarcando todo el actual territorio chino.

La China que conoció Marco Polo fue la gobernada por el Imperio mongol. En tu libro puedes colocar a Marco Polo sobre territorio mongol. Y para terminar esta página de tu libro redacta lo siguiente:

¡Sabían qué! Durante los siglos V al XV, China sufrió varios cambios en su territorio.

Para 1294 el Imperio mongol ya tenía el control de toda China. El Imperio Mongol se caracterizó por su apertura al mundo occidental, recibiendo a misioneros franciscanos y a comerciantes. Durante este periodo hubo un comercio continuo en Oriente y Occidente, ya que los mongoles se logran extender más allá de China. Marco Polo conoció a Kublai Khan gobernante del Imperio mongol en ese entonces y permaneció en China por 20 años. Finalmente, la dinastía Yuan gobernada por Kublai Kan fue derrotada por la dinastía Ming, los cuales lograron expulsar a los mongoles y gobernar de 1368 al 1644 esta dinastía decidió proteger sus fronteras y controlar el comercio con el exterior e intentó cerrar la Ruta de la Seda. De esta manera acabas de observar los cambios en el territorio chino a lo largo de las dinastías más importantes que surgieron durante los siglos V al XV.

Puedes checar las actividades completas dando clic aquí.