Gobernador de Colima despide a colaborador por agredir a su esposa

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez confirmó que dio de baja de su administración al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Adán García Arámbula, quien fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por haber agredido a su esposa.

El mandatario estatal afirmó que no se va a permitir que ningún colaborador de su gobierno violente a una mujer, razón por la cual instruyó a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Esperanza Hernández Briceño, para que procediera con la baja inmediata.

“Con ningún colaborador, ningún trabajador del gobierno del estado, ni de ningún lugar que viole las normas, que violente a las mujeres, no hay tolerancia, lo he dicho y lo reitero no hay tolerancia sobre esa situación”, indicó Peralta Sánchez.

El jefe del Ejecutivo estatal aseguró que no solo se trata de los colaboradores, sino de todos los empleados del gobierno del estado, pues en su administración existe cero tolerancia a la violencia de género.

“Nuestra obligación es hacer respetar la ley en materia de violencia de género, en términos generales, no solamente para los colaboradores, sino para todos los colimenses”, aseguró en entrevista con medios de comunicación.

Peralta Sánchez no dio mayores detalles sobre el hecho en cuestión y sólo indicó que tendrá que ser investigado por la FGE, para que en su caso sea castigado.

Por: Martha de la Torre

dhfm