Vacunas Covid-19: Adultos mayores que son empacadores deberán esperar un mes después de la dosis por esta razó

Los adultos mayores que tienen trabajo como empacadores de productos en tiendas de autoservicio y farmacias al aplicarse la segunda dosis deben esperar al menos un mes para que su organismo desarrolle anticuerpos y puedan continuar con su vida cotidiana, recomienda el geriatra Tonatiuh Medina Rimoldi, en entrevista con El Heraldo de México.

“Por cuestión de salud habría que esperar cierto tiempo para esperar que los anticuerpos estén presentes y que la vacuna alcance su mayor eficacia. Después de la segunda vacuna, de dos semanas a un mes sería lo prudente, dependiendo de la vacuna. Tienen año y medio encerrados, no vamos a encontrar mayor protección pronto, hasta que se desarrollen vacunas de segunda o tercera generación y que se acoplen a las variantes nuevas de COVID-19. No podemos esperar a que todas las personas estén completamente vacunadas”, explicó el especialista.

El médico especialista en la atención de adultos mayores lamenta que durante un año de confinamiento se esté incrementando la violencia contra los abuelitos en sus hogares.

“Las personas mayores han resentido mucho la pandemia en el sentido de que hay mayor depresión y ansiedad. Hay disminución de la funcionalidad porque dejaron de hacer ejercicio, dejaron de caminar. Hay muchos casos de violencia dentro de las familias, quizás por el encierro también. Una vez vacunados con la segunda dosis y cumplan ese tiempo sugerido para protección máxima, es un buen momento para que puedan salir, pero siempre manteniendo las medidas recomendadas, especialmente el uso de cubrebocas. Es una buena propuesta que puedan salir a caminar, trabajar, seguir con sus actividades”.

Incluso ya después de tener sus dos dosis de la vacuna, es importante que sigan con los protocolos sanitarios para que no se enfermen y lleven el virus a casa.

“Al estar vacunados ellos es poco probable que desarrollen la enfermedad leve, prácticamente 95% que no desarrollen enfermedad grave por COVID. Están relativamente bien protegidos, pero las personas que conviven con ellos no. Es decir, se pueden infectar, no desarrollar una enfermedad que se les note mucho y enfermar a una persona más joven en su casa, que también se mueren. Hay que tener precaución todavía”.

Los adultos mayores que todavía tienen temor a la vacuna y se niegan a que se las apliquen, no deben salir a las calles porque está aquí ya la tercera ola de contagios por el virus en México.

“Los que tienen miedo de vacunarse no deben salir, definitivamente. Los que no se han vacunado no deben salir, estamos entrando a la tercera ola y se va a volver a poner feo. Hay muchas personas jóvenes que no se han vacunado y también fallecen, incluyendo médicos particulares que los atienden, mucho personal de salud, dentistas, cuidadores, maestros, en los asilos hay mucho personal que no está vacunado. ¡Falta mucho!”, insistió Medina Rimoldi.

Por Adriana Luna

