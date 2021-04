Este domingo pondrán a prueba los altavoces en la CDMX

El domingo 11 de abril, a las 11:00 horas, se hará una prueba de sonido en los altavoces de los 12 mil 825 postes, que coordina el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la CDMX (C5).

Con ello se busca verificar su correcto funcionamiento, después de las fallas ocurridas en semanas pasadas.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar en la detección de las fallas.

“Ayúdenos a reportar cualquiera de las tres (fallas), si va a ser por redes sociales decir: el altavoz ubicado en tal lugar no funcionó y si ponen cualquiera de las tres: no se escuchó el mensaje, volumen bajo o no se entendió lo que dice, nos ayuda mucho para que se corrija cualquier error que tenga el altavoz”, explicó.

Por Carlos Navarro

