Inicia vacunación en personas mayores de 60 años de Zapopan

Algunos acompañados y otros por cuenta propia, personas mayores de 60 años residentes en Zapopan, cuyos apellidos inician con las letras de la A, B, C, D y F, acudieron esta mañana a los módulos de vacunación dispuestos para la aplicación del biológico contra el COVID-19.

Con retrasos en la distribución de los biológicos debido a que desde la base de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), donde se concentran las dosis, salieron tarde, se inició la aplicación de las 27 mil vacunas que se distribuyeron para este martes y que se aplicarán entre los cinco módulos.

Así, el acto protocolario de arranque, se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) en donde Fernando Petersen Aranguren, titular de Salud en la entidad expuso que se aplicarán 135 mil 900 vacunas en esta semana y todas se aplican como primera dosis a los residentes de este municipio en cinco puntos de vacunación además de la UAG, el Estadio Akron, el Auditorio Benito Juárez, la Preparatoria No. 9 de la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas (CUCEA).

A las personas que llegaban a hacer fila, se les atendió junto con voluntarios de la propia universidad, del municipio de Zapopan y personal de la Secretaría del Bienestar, para revisar documentos y entregar fichas .

María Isabel Ángulo Cárdenas, hipertensa, con dificultad para caminar y 71 años, fue la primera en recibir la vacuna en el módulo de la UAG, dijo sentirse un poco nerviosa por la vacuna que le correspondió que fue la de AstraZeneca, pero dijo que ya se la puso porque sabe que lo tiene que hacer y ya está más tranquila.

"No me dolió, esperemos que todo vaya bien, aquí voy a estar media hora esperando para ver qué reacción pudiera tener… no me llamaron, pero yo sabía que por el apellido tenía que venir, llegué como a las 7:20 y todo muy bien, muy fluido y todo muy rápido, yo sola vengo".