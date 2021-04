Vacunación Covid-19 Zapopan: Fechas, horarios, requisitos y puntos de aplicación de dosis

Adultos mayores de 60 años que residen en Zapopan, podrán recibir la vacuna anti Covid-19 el próximo martes 6 de abril, así lo anunció el Gobierno del Estado de Jalisco a través de sus cuentas oficiales

Según anunciaron llegaron a la entidad alrededor de 253 mil vacunas de cuatro distintos laboratorios, el proceso será por orden alfabético del primer apellido de la A a la F en un horario de 8:00 a 16:00 horas o hasta que se terminen las dosis asignadas por día.

Una de las reconvenciones de la Secretaria de Salud es acudir el día correspondiente para garantizar una mejor atención. Se arrancará la jornada con las letras A, B, C, D, E, y F.

Los puntos de vacunación son: Auditorio Benito Juárez (peatonal), Preparatoria 9 de la UDEG (peatonal), Cucea (peatonal y drive thru), Estadio 3 de marzo (peatonal y drive thru) y Estadio Akron (drive thru).

Todos los asistentes deberán portar cubrebocas en todo momento, respetar el distanciamiento social, en dado caso que el que recibirá la vacuna este recibiendo algún medicamento, deberá llevarlo, no acudir a si se está enfermo o presenta fiebre; es importante que se esté bien hidratado, desayunar antes de salir de casa y llevar algún refrigerio

Tambien se recomienda usar calzado cómodo. “Puede acompañarte una persona si es que necesitas ayuda, evita el contacto con otras personas y respeta todos los protocolos sanitarios y medidas de higiene”, señalaron.

La vacuna está contraindicada en el caso haber padecido Covid-19 y aún no se te este totalmente recuperado (contar 15 días posteriores al último síntoma), se viva con cualquier tipo de inmunosupresión, para las personas que padecen alergias graves y para aquellos que recibieron transfusión sanguínea, aplicación de hemoderivados, tratamiento con plasma o anticuerpos contra Covid-19 en los últimos 3 meses.

Requisitos para ser vacunados:

Acreditar con el INE ser adulto mayor de 60 años.

ser adulto mayor de 60 años. Comprobante de domicilio que acredite que vive en el municipio donde te vacunarán.

Llevar impreso el folio de registro en la página http://mivacuna.salud.gob.mx/.

Formarse en la fila y seguir las indicaciones del personal de salud.

Al formarse recibirás una ficha la cual deberá presentarse al ingresar.

u00a1Atenciu00f3n! Si eres adulto mayor de 60 au00f1os residente de Zapopan, estos son los puntos a los que puedes acudir a... Posted by Secretaru00eda de Salud Jalisco on Monday, April 5, 2021

GB