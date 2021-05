Desafuero es venganza política; asegura Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, respondió a través de un vídeo el desafuero aprobado por la Cámara de Diputados, lo que aseguró que no es una causa de justicia, sino una venganza política.

Manifestó que ha presentado todas las pruebas en su defensa, sin embargo, puntualizó que hay una consiga en su contra dándose un nuevo golpe a la Constitución, a la democracia y al federalismo por parte del Gobierno.

"Particularmente, quienes hemos sido oposición al actual presidente desde hace años, una oposición apegada a la ley, a las instituciones las reglas democráticas, somos ahora foco de la embestida gubernamental. Porque este desafuero no se trata de vínculos con el crimen organizado como falsamente se ha difundido", expuso.

"Tampoco se me acusa de pactar, proteger o dejar huir a un delincuente o a un capo. No me imputan haberme apropiado de recursos públicos en beneficio propio o de mi familia. No he sido llamado a cuentas por desobedecer alguna ley o algún mandamiento judicial. No estoy frente a ustedes, por aparecer en algún video agarrando dinero en efectivo", añadió el mandatario panista.

García Cabeza de Vaca, calificó de absurdo que lo quieran desaforar y remover del cargo por no haber pagado, supuestamente, los impuestos de la compraventa de un departamento.

"A lo largo de este procedimiento, en mi defensa he demostrado que esa operación fue lícita; que los impuestos fueron debidamente declarados y pagados; que mi patrimonio, es producto del esfuerzo personal y familiar de toda una vida. Pero es claro que cuando hay consigna, ninguna prueba o razonamiento jurídico es suficiente para que impere la verdad y la razón. Y es que este desafuero, no es una causa de justicia, sino una venganza política", resaltó.

El gobernador de la entidad del noreste de México, enfatizó que hay un uso sucio de las instituciones del gobierno federal, "concretamente la UIF se ocupa para inventar delitos, para fabricar culpables que puedan distraer la atención, dirigir el resentimiento ante la evidente falta de resultados de un gobierno que habla mucho y hace poco.

Mis denunciantes han llegado al extremo de falsificar y manipular pruebas con el propósito de revertir la decisión democrática del pueblo de Tamaulipas.".

"Lo que buscan es removerme del cargo a la mala, porque saben que no pueden ganar por la buena. Quieren meterme a la cárcel, porque saben perfectamente que no pueden convencer en las urnas, porque necesitan culpables que justifiquen su ineptitud y su corrupción. Se inventan causas penales frívolas, y luego una mayoría vota por remover del cargo a un gobernador en funciones", exclamó.

"Sin embargo, la Constitución es clara: la Cámara de Diputados federal no puede desaforar por sí misma a ningún funcionario local. Esa facultad compete en última instancia al Congreso local, por la sencilla razón de que el poder local emana de la soberanía popular, de los estados que integran la Federación. Hasta este momento, nunca se había desafiado tan burdamente el espíritu y letra del federalismo constitucional", indicó

En su vídeo, García Cabeza de Vaca, recordó el también intento de desafuero en contra del actual presidente de México en el año 2005, incluso citó sus palabras.

"Me permito citar al entonces señalado culpable, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo: “El dolo y la mala fe es de quien me acusa, de quienes me acusan. Tengo la conciencia tranquila. Desde hace muchos años que lucho por mis ideas y lo hago apegado a principios, uno de estos es precisamente, hablar con la verdad y conducirme con rectitud. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar, y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria”.

Antes de concluir, Francisco García Cabeza de Vaca, expuso que su desafuero es una clara advertencia política para el pluralismo.

Les presento mi postura ante la decisión tomada este día en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. pic.twitter.com/kzhDDYe1Ye — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) April 30, 2021

Por: Carlos Juárez

