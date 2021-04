AMLO responde a Landau; insinúa que no es Calderón para hacerle guerra al narco

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los señalamientos del ex embajador de Estados Unidos en México, Cristopher Landau, quien recientemente acusó que el gobierno de encabezado por AMLO asumió una actitud pasiva contra los cárteles de las drogas y otros grupos criminales que operan en territorio nacional.

“Él representaba a un gobierno extranjero y ellos quisieran que se actuara como ellos piensan y también como era antes de que yo llegara a la presidencia. Se llegó a extremos en que las agencias extranjeras eran las encargadas de aplicar la política de combate al narcotráfico”, señaló.

López Obrador también refirió que se negó a recibir apoyo del gobierno de Donald Trump para combatir al narcotráfico pese a los constantes ofrecimientos del gobierno del ex presidente norteamericano y manifestó que su gobierno se concentra en combatir la inseguridad atendiendo las causas que originan esta situación.

“Entiendo que el embajador tenga esa opinión porque nosotros tenemos como prioridad en materia de seguridad atender las causas que original la violencia, para nosotros lo principal es que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos, que tengan garantizado el derecho al estudio y al trabajo. Son dos concepciones distintas”, señaló.

En su participación ante los medios, López Obrador negó el señalamiento de Cristopher Landau, en el que asegura que entre el 35 y 40% del territorio nacional está controlado por los grupos criminales.

“Es una exageración, con todo respeto, no es así, no puedo hablar de porcentaje porque el gobierno llega a todos los pueblos y sin guardaespaldas. Además, no los mencionó porque no quiero estigmatizarlos, la mayoría de la gente de los pueblos señalados son gente buena”, aseveró el mandatario.

Por último, refirió que su gobierno no iniciará una masacre en el país, como sucedió en administraciones anteriores, haciendo alusión al periodo del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, cuya administración se caracterizó por el intenso combate a estos grupos criminales y expresó su sorpresa por las declaraciones del ex embajador.

“Nosotros no queremos que haya masacres como era antes. no vamos a aplicar el extermino. Nuestro gobierno es humanista, queremos conseguir la paz con justicia. Respetamos muchísimo al embajador, se portó muy bien con nosotros y es la primera vez que me entero de estas declaraciones de este tipo, fue muy respetuoso con nosotros”, finalizó.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 28 de abril de 2021.

