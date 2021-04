Doble Hoy No Circula CDMX: ¿Cuál es la multa por circular si no me toca?

Debido a los altos niveles de contaminación atmosférica que reportó la Comisión Ambiental de la Megalópolis las autoridades tomaron la decisión de aplicar por disposición oficial el doble “Hoy no Circula”, el cual será vigente para este martes 27 de abril en los municipio que integran la Zona Metropolitana del Valle de Médico

La medida se tomó luego de que a las 16:00 horas del pasado lunes 26 abril, se registrara un valor máximo de ozono de 159 ppb en la estación de monitoreo CCA-UNAM, por lo cual no podrán circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

La restricción aplica para los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”. En cuanto al horario establecido para las restricciones se debe considerar que este abarca de las 5:00 hasta las 22:00 horas.

¿Cuál es la multa por incumplir el doble “Hoy no Circula” en CDMX?

De acuerdo con el programa ambiental “Hoy no circula CDMX, el cual se aplica a los vehículos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, quienes no respeten tales condiciones, serán sancionados con una multa cuyo valor oscila entre las 20 y 30 Unidad de Cuenta (UDC). Además, el incumplimiento de esta, podría ocasionar la retención del vehículo en un depósito.

¿Cuál es la multa por incumplir el doble “Hoy no Circula” en Edomex?

De conformidad con la normativa vigente, la aplicación de estas multas es competencia de la policía municipal y de vialidad. La multa aplicable a quienes incumplan el Hoy no Circula en el Estado de México es de 20 UMAS, lo que equivale a una cifra de mil 737.60 pesos. Adicionalmente, la autoridad procederá con la retención del vehículo.

