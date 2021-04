¡Buscan desafuero! Fiscalía inicia proceso contra Saúl Huerta

La Fiscalía General de Justicia plantea solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero del diputado federal, Benjamín Saúl Huerta, quien cuenta con dos denuncias por delito sexual contra menores de edad.

Tras recabar los elementos de prueba, la FGJ concluyó la primera etapa de la investigación con la que se conformó la carpeta de investigación contra el legislador.

El expediente, que se entregará ante la Comisión Instructora en la Cámara de Diputados con la solicitud de juicio de procedencia, contiene el dictamen psicológico, el estudio médico, la declaración del menor y pruebas periciales.

Tras la entrega de la documentación, las autoridades de la FGJ, cuentan con tres días para ratificar la petición en la Cámara baja con el fin de retirar el fuero constitucional al morenista.

La abogada de la ciudad, Ernestina Godoy, precisó que la dependencia a su cargo no puede solicitar una orden de aprehensión en contra de Huerta, en tanto continúe con el fuero constitucional que lo protege de cualquier situación legal.

La abogada Cecilia Calderón señaló que buscarán que en la Fiscalía Capitalina, el Ministerio Público reclasifique el delito a violación ya que, eso fue lo que cometió Huerta.

La defensora indicó que la forma en cómo se inició la carpeta de investigación por delito sexual permitiría al presunto agresor quedar en libertad bajo fianza porque no contempla la modalidad del ilícito, la prisión preventiva oficiosa.

“Se cuentan con los elementos suficientes, primero por la declaración del menor, de cómo fueron los hechos, en donde se ve que claramente es una violación y el mismo Ministerio Público puede pedir finalmente la audiencia inicial por una violación”, expuso.

María, la madre del menor, denunció que la atención de las autoridades de la FGJ no ha sido la adecuada, y desde un principio tuvieron que esperar 15 horas para iniciar la carpeta de investigación, ya cuando el diputado había quedado en libertad.

Raúl, el padre del menor, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que no los deje solos, y se haga justicia por el abuso en contra de su hijo.

“Exijo, con toda humildad, al señor Presidente de México y al gobernador de Puebla que nos hagan caso. Esto no es una novela ni una obra de teatro, esto le pasó a mi hijo porque quería ayudarme porque tenía COVID”, comentó.

La madre señaló que le preocupa el estado de salud físico y mental de su hijo, que no quiere comer, bajó 10 kilos de peso y ha pensado hasta en quitarse la vida.

“Él dice que realmente lo conoce y le da miedo que nos vaya a hacer algo, que mejor prefiere morirse para que a nosotros no nos pase nada, eso es lo que refiere, no come, no duerme, se siente culpable”, dijo.

Ante las diversas amenazas telefónicas que han recibido para que se desistan de la denuncia contra el diputado federal, los padres del menor y la abogada Cecilia Calderón pidieron el apoyo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch para que les otorgue protección.

Hasta el momento, los escoltas que los acompañan son financiados por la defensa legal, pero es un gasto fuerte que no pueden solventar mucho tiempo, y la FGJ, no ha solicitado medidas de protección.

En tanto, la Comisión Nacional de Justicia de Morena informó que, ante la gravedad de las acusaciones, decidió suspender de manera temporal los derechos partidistas del legislador, hasta que se emita la resolución definitiva al expediente iniciado el pasado 25 de abril.

Esto, luego de que el propio acusado, renunció a su intención de reelegirse por tres años más para la Cámara de Diputados.

Por Almaquio García

dza