Vacunan contra COVID-19 a casi un millón de veracruzanos

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reveló que casi un millón de veracruzanos han sido vacunados contra el SARS-COV-2 (COVID-19).

En conferencia de prensa, desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal destacó que se ha inmunizado con éxito a personal médico, adultos mayores y trabajadores de la educación.

Sobre las protestas de personal médico para exigir que sean vacunados, detalló que se trata de un “reclamo legítimo” y aseguró que la petición sería planteada al gobierno federal.

“Sí me preocupa, mi familia es de doctores. Primos, sobrinos, hermana, hermano, son doctores y viví de cerca esa situación. Por lo tanto, no soy insensible, dije: reciban que es un reclamo legítimo, no está politizado. Vamos a llevar esa petición a la Federación””, expresó.

Cabe recordar que, durante la mañana del domingo, marcharon trabajadores del Centro Estatal de Cancerología (Cecan) “Doctor Miguel Dorantes Mesa” y del Instituto Veracruzano de Salud Mental “Doctor Rafael Velasco Fernández”, para solicitar al gobierno que sean contemplados en las jornadas de vacunación.

García Jiménez también anunció que este lunes comenzó a ser aplicada la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en población adulta mayor de los municipios de Chalma y Soledad de Doblado. Mientras que mañana martes sería distribuida en Boca del Río, Catemaco, Las Vigas y Xico.

Noticias Relacionadas Darwin Eslava reconoce que agenda en Coacalco se modificó por pandemia de Covid-19

Dio a conocer la dotación de casi 178 mil biológicos al personal educativo, lo que habla de un 99.1 por ciento de cobertura en la meta programada, quedando algunos en resguardo para los siguientes esquemas.

El Gobernador detalló que los maestros que recibieron la vacuna Pfizer serán llamados a la segunda aplicación en próximos días.

Por otra parte, el mandatario estatal recordó la importancia de que prevalezcan las medidas sanitarias en todos los sectores, mismas que han dado como resultado el tercer semáforo verde consecutivo en el estado.

Agregó que, tanto lo anterior como la inmunización al magisterio, inciden positivamente en la estrategia de retorno seguro a clases presenciales, por lo que también se prepara la entrega de paquetes de limpieza y desinfección en los planteles de nivel básico y sesionan los consejos técnicos a fin de valorar las condiciones en cada municipio.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la fecha probable para el regreso a las aulas en Veracruz es el próximo 17 de mayo.

Por: Juan David Castilla Arcos

alg