Activan MEDIDAS por altas concentraciones de OZONO en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que en el Valle de México se activaron medidas por las altas concentraciones de ozono, pues se estabilizaron las condiciones atmosféricas imposibilitando la dispersión del ozono y sus precursores.

“El transporte de los precursores desde otras zonas hacia la porción suroeste, en combinación con la estabilidad atmosférica en la alcaldía de Coyoacán, propiciaron las concentraciones altas de ozono”, informó la CAMe.

De acuerdo con la estación de monitoreo CCA de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este lunes 26 de abril se registró un valor máximo de ozono de 159 ppm.

Medidas en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis hizo un llamado a la ciudadanía para que se realice la aplicación inmediata de algunas medidas, todo ello con el propósito de cuidar la salud de la población ante la exposición al aire contaminado.

Con estas medidas también se busca reducir la generación de contaminantes y, con ello, la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono para este martes.

Se recomienda evitar hacer ejercicio o actividades al aire libre en exteriores a partir de las 13:00 y hasta las 19:00 horas. También, facilitar el trabajo a distancia para reducir los viajes y realizar compras o trámites en línea con el mismo fin.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizares o productos que contengan solventes. Recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico; reducir el uso de combustibles en casa acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

Circulación en el Valle de México

Se informó que a partir de este martes 27 de abril deberán suspender la circulación en un horario de 05:00 a 22:00 horas los vehículos particulares con holograma de verificación 2.

También los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Así como los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”.

Con información de CAMe

cvg