AMLO condena caso de diputado Saúl Huerta, acusado de abuso a un menor

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el caso del diputado de Morena, Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a un menor de edad y dijo que en caso de existir elementos no tiene que haber impunidad.

Como presidente de la República condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quién sea. Siempre he dicho que junto a la corrupción o de la mano de la corrupción se dejó caminar a la impunidad y, desde que tomé posesión, dije que no iba a haber impunidad para nadie, ni para mi familia. El que comete un delito tiene que ser castigado, porque no somos iguales, no vamos a encubrir, hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito, señaló.

En la Conferencia Mañanera, el presidente López Obrador consideró que el legislador federal debe renunciar a su fuero para enfrentar la investigación.

Sí, a todo lo que corresponda. Y eso tiene que ver con el partido, pero también con el Poder Judicial, porque eso cae en la esfera del derecho penal, indicó.

El mandatario federal expuso que el diputado de Morena no debe escudarse en el fuero. Sí, pero los afectados tienen que presentar denuncias y ya no es la procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno. Ya es otra cosa, no somos iguales, que se actúe, finalizó.

Por Paris Alejandro Salazar

Noticias Relacionadas Renuncia diputado Saúl Huerta a candidatura de reelección tras denuncia por abuso sexual

gka