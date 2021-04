Incendios en Jalisco: ¿Qué hacer y cómo protegerte si llega humo del incendio a tu casa?

En distintos estados del país se están registrando incendios forestales; por ejemplo, en Jalisco, durante las últimas horas se registraron 12 incendios, de estos cuatro permanecen activos, pero el más preocupante es el que no ha podido controlarse en la zona de Las Canoas en el Bosque de la Primavera.

El mismo viento que complica las labores para controlar el fuego, también está dispersando el humo del incendio. Brenda González, médico urgenciólogo explica qué debes hacer si vives cerca de una zona boscosa y se registra un incendio forestal.

“Es importante tomar medidas para toda la familia, pero con mayor cuidado para quienes tienen alergias o padecimientos respiratorios crónicos. La edad es muy importante, los niños menores de un año respiran más rápido y más veces, necesitan más oxígeno, están más vulnerables. También los adultos mayores, aunque no sean alérgicos o tengan enfermedades respiratorias son más vulnerables. Si en casa tenemos bebés, personas alérgicas o enfermas pero el viento está a favor, con que estén encerraditos en casa es suficiente y no utilizar cubrebocas dentro de la casa, no es necesario”, explica la especialista.