Declaratoria para expropiar Club Campestre está apegada a derecho: Amador Rodríguez

El secretario general de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez, afirmó que la declaratoria de utilidad pública del Club Campestre de Tijuana está apeada a la ley, pues se trata del inicio del proceso para convertirlo en un espacio verde urbano denominado “Parque Interactivo Campestre”.

Luego de las posturas vertidas por académicos que mencionaban que el acto atenta contra la propiedad privada, el funcionario del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, explicó que la publicación hecha en el Periódico Oficial del Estado este martes, aún puede ser replicada por los presuntos afectados en un derecho de audiencia.

“Es solamente el inicio del procedimiento y quienes se sientan afectados o se digan dueños, tienen quince días para revisar el expediente con los dictámenes técnicos y presentar pruebas en contrario”, apuntó Rodríguez Lozano, quien detalló que su dependencia está abierta para recibir a quienes se sienten perjudicados.

Foto: Especial

Tiempo de revisión

Al revisar sus pruebas documentales, explicó, se tomarán tres semanas más para que se rinda un informe ante el gobernador de Baja California para emitir la Declaratoria de Utilidad Pública, a fin de llevar a cabo la expropiación en los términos constitucionales y responder a la necesidad de la población.

“Son académicos y no estudian. Si estudiaran, se darían cuenta que más de 1.5 millón de tijuanenses habitan en esa

amplia zona municipal y que no tienen un solo lugar, salvo Playas de Tijuana que tiene un parque, así como el Teniente Guerrero y el de la colonia Morelos, pero no con la extensión y los acondicionamientos óptimos para la población”, dijo.

Sobre la presunta creación de un amparo hecho por los miembros del Club Campestre, el secretario dijo que no existe tal sino lo que presentaron fue una solicitud de suspensión contra una supuesta confiscación o para la posible realización de actos ilegales.

“Esto no es un acto ilegal, es un acto apegado a la Ley de Expropiación que sigue todos los pasos, todos los procedimientos que establece la ley; el mismo juez que conoció de su petición de amparo, dice al final de la sentencia que, si surge algún procedimiento jurídico, esto no los ampara”, expuso.

Recordó que el espacio es el único en Tijuana que reúne las características de infraestructura, espacio y tradición para tener un parque de recreación para toda la población de esa ciudad y solamente para el disfrute de 834 miembros de ese club.