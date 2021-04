Continúa investigación del homicidio del ex gobernador de Jalisco; buscan autores materiales

Aunque sin novedad, las investigaciones sobre el homicidio del ex mandatario jalisciense Jorge Aristóteles Sandoval el 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta, continúan y los presuntos autores materiales, cuyas identidades no se han dado a conocer, aún no han sido detenidos.

Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, dijo que las investigaciones continúan y pese a que van avanzando, no dio a conocer mayor información para mantener el sigilo de la investigación.

"Se están obteniendo datos de prueba y llevando a cabo algunos registros de investigación allá en Puerto Vallarta, se han estado también desahogando algunas periciales que ha solicitado el Ministerio Público las cuales requerían de mayor tiempo para su ejecución, el personal ha estado recabando datos de prueba complementarios en relación a los hechos, desde luego muchas de estas diligencias vamos a reservarlas en tanto no se concluya con alguna decisión por parte del Ministerio Público; de manera complementaria seguimos trabajando en cumplimentar las órdenes de aprensión que han sido obsequiadas por los jueces de tal manera que el asunto sigue avanzando", dijo Solís.

Respecto a las cuentas que se congelaron este miércoles a presuntos operadores de grupos organizados de la delincuencia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que la dependencia actúa al igual que la Fiscalía, para combatir a los delincuentes aunque la investigación es de índole federal.

"El congelamiento de unas cuentas de algunos miembros de la delincuencia organizada es una investigación de carácter federal de la cual nosotros no tenemos una participación directa, sabemos que así como nosotros estamos haciendo un esfuerzo para enfrentar el embate a la delincuencia organizada, también el gobierno federal hace lo propio con las herramientas que tiene a la mano para lograr disminuir el poder de fuego y financiero de estos grupos organizados de la delincuencia. Sí está corroborado el congelamiento de algunas de esas cuentas, pero cualquier información más precisa deberá ser emanada de este órgano técnico", explicó el funcionario.



Las cuentas congeladas corresponden a Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma"; y Francisco Javier Muñoz Ramírez, "El Charro", dos operadores del líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" y adicionalmente se aplicaron sanciones a un colaborador logístico del grupo criminal y a dos empresas, derivado de su inclusión en la lista de personas bloqueadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ("OFAC" por sus siglas en inglés).

De acuerdo con las investigaciones, Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma"; y Francisco Javier Muñoz Ramírez, "El Charro" son presuntamente responsables del atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el 26 de junio de 2020 y se les relaciona con el asesinato Aristóteles Sandoval.

Noticias Relacionadas Regreso a clases: Enrique Alfaro pide vacunar a maestros de Jalisco para poder volver a las escuelas

Secuestro y balacera en Andares, en espera de resultados periciales

En relación con el secuestro y balacera que ocurrió a principios del mes de febrero en el corredor gastronómico que se ubica en la zona de Andares, en el municipio de Zapopan, se informó que están a la espera de los resultados de los dictámenes periciales para saber si tienen relación con otros eventos.

El Fiscal Ejecutivo, Luis Joaquín Méndez Ruiz, expuso que la investigación sigue su curso y se está tratando de identificar a quienes participaron en estos hechos y los vehículos están ya identificados por lo que se continúa con la búsqueda.

Por Mayeli Mariscal

is