Agilizan las filas en Campo Marte para apresurar vacunación de adultos mayores

La vacunación contra el COVID-19 en Campo Marte, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se agilizó, luego de que en el arranque de esta jornada se registró una larga fila.

Minutos antes del mediodía se observó una afluencia constante de adultos mayores y pasaban casi de inmediato al macrocentro de vacunación, a diferencia de lo ocurrido durante la mañana.

Trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, incluida la secretaria de Gestión Integral de riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa agilizaron el paso de los vecinos.

Antes, el alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Romo, aseguró que hubo mayor afluencia de lo esperado y por eso hubo largas filas por la mañana.

"Se esperaban del orden de 600 citas por hora y llegaron un poco más, cerca de 900, pero todas se van a vacunar, ahorita es un poco de espera pero va fluyendo conforme a lo planeado", comentó Romo Guerra, quien recomendó a los adultos mayores acudir en el horario de su cita para no tener que esperar más tiempo.

Este lunes se vacunaron todas las personas de 60 años y más, de Miguel Hidalgo, cuyo apellido paterno empieza con las letras A y B.

Hoy continúa la aplicación a las personas con apellido paterno cuya inicial sea C, D y E.

En esta ocasión se aplica la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech.

La vacuna se conforma de dos dosis. La segunda dosis se aplica en promedio entre 21 y 28 días después de la primera vacuna, aunque el periodo se puede prolongar hasta 42 días.

NIETA DE FELIPE ÁNGELES

Dolores Ángeles Ocampo levantó la mano y dijo en voz alta: "Mire, a mi edad, ¡presente!". El tono se lo debe a que desciende de revolucionarios. Su tío abuelo fue el general Felipe Ángeles. "No estuve con él, pero tengo muchos recuerdos de cuando estuvo en las filas (de la Revolución)", contó doña Dolores, de 92 años, quien acudió a la vacunación contra COVID-19 al campo Marte en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Dolores vino de la colonia San Miguel Chapultepec con dos de sus hijas, quienes resaltan que está muy bien de salud. La caminata en casa le ayuda mucho. "Me siento de maravilla. Caminé mucho, tengo mi tubo y estoy camine y camine". Dolores llegó a las 8 A.M. y salió cerca de las 9:15. No tuvo molestias con la vacuna de Pfizer. "Que vengan a vacunarse, sí da trabajo porque algunos vienen de lejos o no pueden asistir a sus trabajos pero sí deben venirse a vacunar", recomendó.

Yolanda Bátiz tiene 101 años de edad y se vacunó contra el COVID-19 en Campo Marte. Ella es hija del fundador del IPN, Juan de Dios Bátiz. Desde su punto de vista la vacunación ayudará a que baje un poco los contagios de la pandemia aunque aún falta tiempo para salir de esta emergencia.

