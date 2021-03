"Me amenazó con ser golpeada hasta no ser reconocida": Lucy

Lucy decidió salir a las calles este 8 de marzo para denunciar a José Eduardo Moya Aguilar, quien la acosó durante varios meses porque no quiso salir con él.

Lucy se dedica a realizar jornadas de esterilización de mascotas. Eduardo aprovechó que ella difundió en Facebook un celular y una dirección para estas campañas y le escribió para pedirle que salieran además de pedirle fotografías. A la par, él le enviaba fotos suyas o imágenes de pies.

Como ella no aceptó, el sujeto se tornó muy violento.

"Esta persona tenía varios perfiles falsos de Facebook donde me llegó a decir que si no aceptaba tener una relación con él, me enviaba mensajes que decían que me iban a golpear hasta que no me reconocieran", comentó Lucy mientras caminaba por avenida Juárez durante la marcha del 8 de Marzo.