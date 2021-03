Así se gana la vida este colombiano en México; sólo tiene un deseo, volver a ver a su hija: VIDEO

Manuel Hipólito salió de Colombia hace 14 años con la intención de una mejor oportunidad de vida para él y su familia, pero hoy se encuentra en situación de calle y con la esperanza de viajar a su tierra para volver a su hija de 10 años.

Con tan solo 15 años, el colombiano tomó sus cosas y salió de ilegal rumbo a México, donde la ilusión y la esperanza de encontrar una oportunidad de mejorar su situación económica y con esto poder ofrecerle una mejor vida a toda su familia, después de 14 años y un sinfín de historias, Hipólito se encuentra en la calle ayudando a mejorar la vialidad de Av. Santa Úrsula a cambio de unas monedas, ropa o algo para comer.

Pero no siempre fue malo, ya que desde que llegó tuvo diversos trabajos, haciendo talachas, de jardinero, carpintero o lavando coches; después tuvo la posibilidad de conseguir un trabajo mejor, donde se convirtió en el chofer de un señor de edad avanzada, gusto que no le duró tanto, ya que antes de comenzar la pandemia el señor perdió la vida.

Según cuenta, los cuatro hijos repartieron la herencia y al hacer cuentas ya no necesitaban de sus servicios, lo que terminó por dejarlo sin empleo; ahora, con poco más de un año de esto, el joven de 29 años duerme en la calle cerca de plaza Patio Tlalpan, donde busca ganarse unas monedas ayudando a evitar choques en un cruce donde no hay semáforo.

Según relata, saca al día entre 50 y 150 pesos al día, cuando le va bien, con lo que busca comer y el resto lo guarda para mandarlo a su mujer y su hija, quienes viven en Colombia y a las que no ve hace 8 años.

No sueña con casa o dinero

Manuel tiene un sueño, algo que le rompería el corazón a cualquiera, ya que no pretende tener mucho dinero o poder tener casas y coches; lo único en lo que piensa y anhela es poder volver a su hija, ya que la dejó de ver a los 2 años y hoy, con 10 años, no sabe cuánto mide, su color de pelo, no conoce su sonrisa y lo más importante, se está perdiendo momentos muy importantes con ella y su esposa.

“Yo no sueño pues tener dinero, ni casa, ni nada de eso; yo solo quiero verla, abrazarla un poco, no sé, ver sus ojos una vez más. Saber que color de pelo tiene, no sé cómo está de altura… Se extraña la familia”, dijo Manuel.

El no piensa en traer a su familia, ya que es muy complicada la situación, por lo que con poder viajar para estar con ellas unos días es más que suficiente para un hombre que a pesar de la situación en la que vive siempre muestra buena cara y mucho ánimo a la gente que pasa junto a él.

Diego Zarazúa Abascal