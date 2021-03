Tepotzotlán: A un año del Covid-19, éste PUEBLO MÁGICO va perdiendo la magia por la falta de TURISMO | VIDEO

El pueblo mágico de Tepotzotlán es uno de los 125 municipios del Estado de México, al igual que otros lugares turísticos, éste se ha visto gravemente afectado debido a la pandemia por covid-19 que obligó el confinamiento de las personas y el cierre de restaurantes y mercados que comúnmente estarían repletos de visitantes y turistas.

Platicamos con Ricardo Ruíz, jede de meseros del restaurante Montecarlo y compartió un poco sobre cómo han ido sobrellevando esta situación, en la que asegura que las cosas han sido bastante difíciles, que hasta han pensado en cerrar debido a la crisis y alta de turismo en la zona.

Sin embargo, también asegura que ha sido una nueva oportunidad para renovar el negocio e implementar nuevas formas de comercio como la comida a domicilio y el uso de aplicaciones de internet para ofrecer un menú dinámico a los comensales y clientes del lugar, sin bajar la guardia sobre las medidas sanitarias que el gobierno municipal, encabezado por Ángel Zuppa Núñez de Movimiento Ciudadano.

Vida post pandemia

Los parques que antes solían ser escenario de momentos románticas, niños y adornos, hoy en día quedaron solos al igual que la enorme figura del señor del nicho que solía estar llena de flores, fieles creyentes y fotógrafos.

La plaza frente al palacio municipal luce deshabitada y pocas personas lo visitan para realizar trámites y pagos, restaurantes y fondas lucen vacíos, el tradicional kiosko que presentaba bailes y actividades culturales, hoy se ha convertido en un punto de reunión para trámites electorales.

Algunos comercios definitivamente cerraron, otros ofrecen servicio a domicilio

Hoy en día, el pueblo mágico de Tepotzotlán ha ido perdiendo la magia de su gente y su cultura, a pesar de que las autoridades han promovido el uso de cubrebocas e implementado medidas como la instalación de lavamanos públicos, sus calles son transitadas por los automóviles, cuando generalmente eran invadidas por turistas.

Incluso, los lugares de convivencia juvenil hoy lucen abandonados, sin música y con las cortinas cerradas, las explanadas lucen deshabitadas, y tristes, dejando bellas postales bellas pero solitarias.

Arte y cultura

El majestuoso Museo Nacional del Virreinato, también luce vacío, sin el personal que normalmente te invitaba a realizar recorridos guiados, hoy luce solo y cerrado, con una cinta amarilla bloqueando la entrada en señal de que nadie puede pasar.

La iglesia, de igual forma ha implementado medidas sanitarias, sin embargo, circulan pocas personas, los jardines siguen teniendo su respectivo mantenimiento para conservar la vida en los jardines y varios comercios mantienen la buena actitud para que poco a poco se vayan levantando de la crisis por pandemia,

Sin embargo, la magia de éste pueblo parece desvanecerse, el ambiente ya no huele a copal, la música tradicional de los danzantes no suena, y los puestos de artesanías y comida ya no aparecen más aquí y los módulos de información turística no tengan nada que informar.

La entrada del mercado municipal demuestra que es innecesario abrir todos sus locales, ya que aún no hay comensales que puedan degustar de la rica y tradicional barbacoa acompañada de un buen pulque. Ruíz invita a las personas a que no tengan miedo y visiten Tepotzotlán ya que es vital para ellos que el turismo comience a implementarse en la zona nuevamente.

Por Ave Velázquez

avh