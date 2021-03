Cuesta trabajo despintar los monumentos, justifica AMLO bardas en Palacio Nacional

Desde Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que decidieron poner bardas en Palacio Nacional de cara a las protestas por el Día Internacional de la Mujer para evitar personas lesionadas por bombas molotov, y porque luego cuesta trabajo despintar los monumentos históricos “vandalizados”



En el evento de supervisión de los trabajos de construcción del Tren Maya, declaró que tiene que proteger los edificios históricos, y recalcó que amurallar el Palacio Nacional no es un acto de cobardía.

“Imaginen que no se cuide Palacio Nacional y lo vandalicen. ¿Qué imagen se dará en el mundo? Pero no se confundan, no es miedo, todos los seres humanos tenemos miedo, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy un cobarde. Pusimos las bardas para que no haya provocaciones”, sostuvo.



“Y tenemos que y proteger nuestros edificios y monumento históricos. Mucha gente no lo sabe, pero cuando se pinta Bellas Artes y el Hemiciclo a Juárez o se raya Palacio Nacional, cuesta trabajo despintar, porque hay que pedir permiso al INAH y no se puede estar afectando la cantera de las piedras de estos edificio que tiene siglos. Es mejor protegerlos”, recalcó.



López Obrador dijo que las mujeres tienen derecho de protestar y manifestarse, pero también hay gente que se infiltra para causar daño y avientan bombas molotov, por lo que con las vayas buscan que las fuerza de seguridad pública y las manifestantes no resulten heridas ni se enfrenten.



Agregó que espera que las mujeres realice sus protestas en paz, como lo hacían Gandhi, Nelson Mandela y Martín Luther King Jr. Además, dijo que “incluso pueden gritar e insular”, pero se tienen que evitar las provocaciones.

La colocación de las bardas han generado indignación en redes sociales y cuestionamientos diversos a la decisión.

Por Herbeth Escalante

is