AMLO insiste que vallas metálicas en Palacio Nacional no son por miedo "son para evitar provocaciones"

La instalación de vallas metálicas en el perímetro de Palacio Nacional no es por medio, sino para evitar provocaciones de infiltrados en la manifestación del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo (8M), aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la supervisión del Tramo 3 del Tren Maya, el jefe del ejecutivo afirmó que también se busca evitar una confrontación entre las manifestantes y las fuerzas de seguridad públicas.

"Nunca vamos a reprimir al pueblo, pero si tenemos que evitar las provocaciones, la gente que quiere nada más causar daño, imagínense que no se cuide el Palacio Nacional, y lo vandalizan ¿qué imagen se da en el mundo? pero eso que no se confunda, no es miedo, todos, todos, todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía, yo puedo tener miedo pero no soy cobarde, entonces no es por eso que están poniendo esas bardas para proteger al Palacio, es para que no haya provocación", indicó.

López Obrador expuso que en las algunas manifestaciones hay infiltrados que buscan la violencia y la confrontación.

Acompañado por el gobernador Mauricio Vila, el presidente López Obrador hizo un llamado a las mujeres a manifestarse sin violencia y sin dañar el mobiliario histórico y urbano.

"Ojalá y se actúe de manera responsable, sin violencia. Gandhi no utilizó la violencia, Mandela no utilizó la violencia, Martin Luther King no utilizó la violencia, optaron por la no violencia, por la resistencia civil pacífica, ese es el camino, y convencer, y persuadir, y argumentar, no imponer, no tirar bombas molotov, no agredir a nadie físicamente y verbalmente, debate con respeto y se puede", consideró.