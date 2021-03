Capturan tiburón martillo de 250 kilos en Veracruz: FOTO

Pescadores del poblado de Jicacal, Pajapan, Veracruz, lograron capturar un tiburón de aproximadamente 250 kilos la tarde del jueves. El ejemplar fue capturado por pescadores de Playa Linda, quienes lo subieron a una camioneta y lo amarraron junto con otro tiburón de otra especie y que era de menor tamaño.

Hasta el momento, elementos de Protección Civil que acudieron al lugar no han encontrado nada por lo que se desconoce qué pasó con el tiburón.

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales y así fue como se corrió la voz hasta que se enteraron las autoridades correspondientes.

Sin embargo, a pesar de que se supo de la captura no se ha logrado dar con los responsables. Los internautas mostraron indignación por la captura de un ejemplar tan grande.

A un lado del ejemplar se observa uno más pequeño del que no se ha podido identificar la especie. Foto: Facebook

Además, denunciaron, el tiburón martillo se trata de una especie protegida en la zona debido a que está en peligro de extinción.

Esto de acuerdo con la norma NOM-059-SEMARNAT-2010 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Gaspar Monteagudo Hernández, jefe de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), dijo que se va a investigar y a buscar a los responsables para que sean castigados.

"Se procederá la investigación y se dará parte a las autoridades federales, ya que está protegido a nivel internacional, una de las especies en la lista roja a nivel internacional", dijo el funcionario.

La publicación fue borrada de redes sociales luego de que se desatara indignación por pobladores de la región que reclaman que no se debe pescar a estos animales en peligro de extinción.

“¿Por qué siguen pasando cosas así? Hay muy pocos ejemplares por que no entendemos la cruda realidad, quisiera ver el rostro de la humanidad cuando no nos queden ni las moscas, no está mal la pesca solo que se hace sin control, sin cuidarlos a ellos” dijo una usuaria de Facebook.

El hecho ha sido difundido por diversos medios electrónicos por lo que la foto en la que se observa a los dos tiburones se ha hecho viral.