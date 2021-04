San Luis Potosí: Giovanna Argüelles, la primera presidenta de la CEDH con discapacidad

En medio de acusaciones entre diputados de compra de votos y tras el postergamiento de la votación durante dos sesiones, la economista Giovana Iztel Argüelles Moreno fue electa por mayoría calificada del Pleno del Congreso del Estado como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo del 2025, segunda mujer que ocupa ese cargo en el organismo y primera persona con algún tipo de discapacidad.

La recién nombrada presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovana Iztel Argüelles Moreno anunció que emprenderá acciones jurídicas por la inequidad y discriminación que advirtió en el proceso electivo en el Congreso del Estado y que resumió en violencia política en razón de género.

“Hubo un tema de violencia política de género el cual como dije acudiremos a las instancias, sobre todo, para sentar precedente por lo que viene, porque las mujeres debemos emprender este tipo de acciones”, expuso en entrevista previo a la toma de protesta ante el Pleno del Congreso del Estado.

La nueva ombudsperson en San Luis Potosí fue electa este miércoles tras una primera sesión el viernes donde en 23 rondas de votación donde ninguna de las nueve aspirantes inscritas alcanzó los 18 votos que requería la mayoría calificada y donde fue acusada de ser la candidata “oficial” del Gobierno del Estado y con pasado priista.

Ese día, en su cuenta de la red social Facebook, Giovana Itzel Argüelles quien es discapacitada motriz hizo un llamado “a la civilidad y generar espacios seguros donde no quepa la discriminación y violencia política de género suscitada en días anteriores” donde remarcó que padeció discriminación “que he vivido a todas luces en últimos días; por supuesto que en el ejercicio de mis derechos acudiré a las instancias correspondientes para que ninguna otra mujer con discapacidad sea invisibilizada y cosificada por su trabajo y esfuerzo”, publicó.

Busca visibilizar la violencia política de género

En la entrevista de este miércoles, la titular de la CEDH precisó que “hace tiempo” renunció a su militancia al PRI e informó que en los próximos días estará reuniéndose con las ocho aspirantes para diseñar una estrategia conjunta de visibilización de la violencia política de género que, dijo, padecieron todas y que acudirán “a las instancias correspondientes”.

Afirmó que no sólo en el Congreso del Estado, sino en toda la sociedad potosina impera el machismo y patriarcado, por lo que aseguró que empezará desde erradicar los discursos y los comportamientos en ese sentido, “es un parlamento, se pudo ver claramente que hay opinión, pero es importante que todas las opiniones que se tomen que se hagan en un espacio donde impere la equidad, la no discriminación y donde no se den temas de violencia política de género”, insistió.

Acerca del significado de ser la primera presidenta de la CEDH con algún tipo de discapacidad, Giovana Itzel Argüelles señaló que fue esa comunidad la que la impulsó a participar “así que por ellas, no solamente por las mujeres con discapacidad sino por totas las mujeres, por toda esa visibilización, por este espacio, pero sí hacer énfasis por las mujeres con discapacidad, por todas aquellas que no han tenido acceso a la educación, por todas aquellas que se les han negado algunos de sus derechos estamos aquí para trabajar por ellas”, expuso.

Rechazó que haya sido la candidata “oficial” del Ejecutivo estatal y que con su trabajo, a partir de este jueves 1 de abril y hasta el 31 de marzo del 2025 demostrará la autonomía del organismo en defensa de la dignidad y derechos de las personas.

Finalmente, la ombudsperson potosina dijo que los ejes de su periodo al frente de la CEDH serán la difusión, la protección y la capacidad institucional.

Por Pepe Alemán