Tres alcaldías más inician vacunación en la CDMX; van 14 de las 16

El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Adultos Mayores de la Ciudad de México avanzó este martes, llegando a 14 de las 16 alcaldías de la capital del país con la aplicación del antídoto en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón; están pendientes Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

El objetivo es aplicar la vacuna AstraZeneca a 338 mil 962 personas mayores de 60 años en las tres demarcaciones, campaña que abarca de este martes 30 de marzo al sábado 3 de abril.

Entre uno de los tres puntos de vacunación en la Cuauhtémoc, una de las ocho alcaldías con más contagios en la Ciudad de México, fue la Biblioteca José Vasconcelos.

La aplicación de la vacuna se lleva en orden alfabético, con base en la primera letra del apellido paterno de las personas. Este martes comenzaron con A,B,C; mañana continúan D,E,F,G, hasta concluir el próximo sábado con la letra Z.

Emilio Ramón Madrigal Villegas, de 68 años, fue uno de los adultos mayores que se adelantó al calendario, debido a que afirmó que desconocía la fecha para ser vacunado. Sin embargo, recibió la primera dosis del antídoto, cuya segunda aplicación será en 21 días.

“Me fue muy bien. No me tocaba a mí hoy, no sabía, me tocaba el día primero, pero cuando llegué me dijeron ‘no importa que sea de otra letra, ahorita lo vamos a vacunar… Me hubiera gustado recibir la rusa (Sputnik V) porque desde joven fui rojillo, pero estoy contento con haber recibido esta otra”, dijo.