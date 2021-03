Lorena Cuéllar busca ser la segunda mujer gobernadora en la historia de Tlaxcala

Lorena Cuéllar, candidata de la alianza encabeza por Morena para la gubernatura de Tlaxcala busca ser la segunda mujer gobernadora de su entidad, y en este sentido, ha revelado que la paridad de género es una responsabilidad y una oportunidad para que las mujeres demuestren su capacidad en la función pública.

Así lo ha informado durante una entrevista para el noticiero "A la una" con Salvador García Soto a través de la señal de El Heraldo Radio.

Lorena Cuéllar aseguró que la fuerza de las mujeres en Tlaxcala es digna de enorgullecer, pues recordó que como senadora, ella tuvo la oportunidad de participar en la ley que da el derecho a la paridad.

En elecciones pasadas había muchas mujeres a las que les costó ser aspirantes, pero hoy serán 50% de las mujeres que vamos a contender en las próximas elecciones, esto le da un nuevo rostro a la política, un cambio radical, la política es el valor del servicio social y las mujeres lo sabemos hacer", destacó para El Heraldo Radio.

Lorena Cuéllar reconoce ventaja en las encuestas, pero la ve como una responsabilidad ante la gente

En este sentido, aseguró que su labor social, la llevó a la política, pues recordó que ella es maestra para niños sordos y niños ciegos, por lo que toda su vida ha estado dedicada a servir y ayudar a la gente.

Somos un país único en la historia por dar oportunidad a las mujeres con la misma igualdad, es una gran oportunidad que muchas mujeres valiosas hoy participen, me siento muy orgullosa de esta contienda", aseveró.

En este caso, Lorena sería la segunda gobernadora del estado, lo cual destacó es importante porque las mujeres gobiernan de una manera distinta.

Nos duele el dolor de otras mujeres, de la sociedad, son problemas que deben ser solucionados y verlos desde otro sentido", destacó

En suma, refrendó que ella es cercana a la gente, pues no le gusta estar detrás de un escritorio, es por eso que lo que ha hecho en 30 años de su vida en política siempre ha tenido que ver con la cercanía a los ciudadanos y sus necesidades.

Esto es precisamente lo que, asegura, le ha dado el cargo de elección popular desde que inició, por lo que actualmente Lorena Cuéllar evoluciona con experiencias nuevas y sobre todo con nuevas estrategias para llevar la Cuarta Transformación a Tlaxcala.

Sobre la encuesta elaborada por Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group, que la ubican con una ventaja de 27.4 puntos porcentuales, la candidata de Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social dijo que aunque le ha ido bien, lo importante es trabajar con la gente.

Aunque no pudo dar detalles sobre sus propuestas debido a que aún no inician las campañas en el estado, en su visita a las instalaciones de El Heraldo de México indicó que se tiene que trabajar en la percepción de la ciudadanía en temas de seguridad, pues a pesar de que Tlaxcala se ubica dentro de las entidades más seguras, los habitantes no lo sienten así.

