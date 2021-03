¡En Guadalajara la falta de agua en plena pandemia es un “viacrucis”!

Los tapatíos viven su propio viacrucis para poder abastecerse de agua potable en plena pandemia de Covid-19, recorren las casas de familiares en otros municipios para poder bañarse o acarrear baldes con el líquido vital.

“Debo juntar el agua en cubetas y en botes. Casi no puedo preparar alimentos en casa porque no puedo limpiar después. No puedo lavar la ropa. Usamos poca agua para bañarnos. Cuando cae un chorrito de agua está sucia y no tiene presión suficiente como para subir al tinaco, además se tapa la tubería con las piedritas que arrastra. Me parece injusto que ahorita durante la pandemia estén haciendo estos cortes (del líquido) ya que tenemos que mantener higiene al máximo. ¡Y las plantas también necesitan agua!”, subrayó Erika en entrevista con El Heraldo de México.

Por su parte, la señora Miroslava explica que cuidan hasta la más mínima gota, y se la piensa dos veces para lavar la ropa.

“Estamos muy, muy desesperados. Nosotros nos estamos terminando el agua de nuestro aljibe. Los vecinos y nosotros la cuidamos a conciencia. Pero de plano cuando se termina el agua cada quien va a buscar agua por sus medios. Yo en lo personal voy con mi madre para que me regale un balde de agua de su aljibe. Pero la verdad sí la estamos cuidando para lo indispensable”.

Otros transitan de una casa a otra para tomar un baño y no diario.

“Les pedimos a mi suegra y a mis hijos que nos permitan irnos a bañar a su casa. La semana pasada cayó agua varios días, pero ahora nos la están racionando, dos días sí hay agua y otros dos días no”, añadió Eduardo.

Por Adriana Luna

