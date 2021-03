Gobierno de Guadalajara llama a evitar viajes a destinos de fe durante Semana Santa

Aunque es habitual que los feligreses acudan a visitar algunos destinos como Talpa en Jalisco, no es recomendable en este periodo de Sema a Santa, debido a la pandemia y que los aforos en los templos están al 50 por ciento además de que los puestos de socorro que auxilian a los peregrinos no fueron instalados.

Víctor Hugo Roldan Guerrero, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil en Jalisco, explicó que sí están teniendo visitantes lo cual es lamentable porque no se atienden las recomendaciones de la autoridad en materia sanitaria además de que en caso de presentarse algún incidente, se debe contemplar el tiempo de traslado al no tener los puestos de socorro habituales.

"De preferencia no favorecer las peregrinaciones y recordemos que los recintos religiosos están reducidos en una concentración al 50 por ciento", señaló el funcionario local.

Los expertos de la Mesa de Salud también cancelaron la visita presencial a los siete templos y la autoridad municipal impidió a los comerciantes de las tradicionales empanadas que se instalarán en las inmediaciones de los centros de culto para desincentivar la visita de los fieles.

Sin embargo la autoridad de Protección Civil estatal dijo que hasta ahora sí hay afluencia en Talpa, además en carreteras que conducen a destinos turísticos en donde se lleva a cabo el operativo por parte de la dependencia para auxiliar en caso de accidentes.

Hasta ahora, uno de los más lamentables, es el ocurrido este lunes en la carretera a Guadalajara- Colima en donde una camioneta con exceso de pasajeros, 14, se volcó provocando que dos de ellos resultarán con heridas graves y los demás tuvieron que ser atendidos por los elementos de emergencia con heridas de leve a regular y traslados a puestos de socorro.

Estos casos, en los que suelen sobrecargar los vehículos y el evitar usar cinturones de seguridad, conducir cansados o bajo el influjo de alcohol o drogas, pueden provocar accidentes fatales por lo qje también Roldan Guerrero alertó que si se toma la decisión de salir, pese a la panfemia de Covid-19, se deben de verificar adicionalmente las condiciones mecánicas.

Mientras tanto, el hogar también puede ser un espacio en donde los menores incurran en prácticas de riesgo por inquietud o aburrimiento, por lo tanto, durante el periodo vacacional será importante poner actividades que los ocupen y se eviten accidentes.

"Si vamos a permanecer en casa hay que continuar con las actividades que hemos estado desarrollando, lo cual no se nos han incrementado en exceso el índice de incendios en casa habitación, pero los niños van a estar más relajados porque no va a haber actividades escolares, tener en cuenta esa parte de que los niños tengan alguna actividad que los distraiga para que no tengan la inquietud de desarrollar actividades fuera de su seguridad", expuso Víctor Hugo Roldan Guerrero, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.