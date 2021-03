AMLO: Reformas a la Ley de Hidrocarburos es para poner orden en el sector

Las reformas a la Ley de Hidrocarburos son para poner orden en el sector, frenar el huachicol y el contrabando de combustible, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo expuso que la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos respeta los contratos vigentes.

“Se les van a respetar los 70 contratos, quienes tienen contratos vigentes, solo que ya no vamos entregar más contratos. Si se aprueba la ley, porque también necesitamos proteger a Pemex para garantizar el abasto de gasolinas, no podemos estar dependiendo del extranjero”, explicó.

López Obrador garantizó que si no es necesario, no habrá una reforma constitucional que resulte en expropiaciones.

“Ojalá y la lean (la iniciativa) los legisladores, y los comentaristas de medios de comunicación para que no eche a andar una campaña hablando de expropiación. Ha quedado claro de que no se va a llevar a cabo, si no es necesario, una reforma constitucional en materia de energéticos”, indicó.

El jefe del ejecutivo denunció que los “contratos que se cancelaron se siguen usando de manera irregular y están metiendo combustible de contrabando, hay huachicol, por eso enviamos esta iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos para poner orden, se acaba la robadera, y a veces les cuesta trabajo entenderlo y aceptarlo, pero ni modo que sepamos de delitos y nos quedemos callados”.

Por Paris Alejandro Salazar

